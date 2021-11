Slovenska spletna platforma, ki bo ženskam pomagala stopiti iz sence

Junija letos je zaživelo Združenje za povezovanje strokovnjakinj in promocijo znanja ONA VE, katerega namen je druženje strokovnjakinj in medsebojno spodbujanje žensk, da bodo imele več poguma za nastope v medijih in na javnih prireditvah. V Sloveniji je ogromno strokovnjakinj in prav je, da dobijo tudi svoj delež medijske pozornosti, sporočajo ustanoviteljice.

Podatki razkrivajo, da se v medijskih nastopih kot gostje le v četrtini primerov pojavljajo ženske. Tri četrtine je rezerviranih za moške. Da bi se to spremenilo in da bi strokovnjakinje, ki jih ima Slovenija ogromno, vendarle dobile svoj delež medijskega prostora, so Marta Kos, Emilija Stojmenova Duh, Nataša Pirc Musar in Mateja Malnar Štembal ustanovile Združenje za povezovanje strokovnjakinj in promocijo znanja oziroma Združenje ONA VE. Nova spletna platforma se torej zavzema za to, da bi ženske izstopile iz sence. Lahko bi rekli tudi spletna zakladnica slovenskih strokovnjakinj, namenjena povečanju prisotnosti žensk, strokovnjakinj z različnih področij v medijih in na javnih dogodkih. Po besedah predsednice združenja Marte Kos, nekdanje slovenske veleposlanice v Švici in Nemčiji, je ideja enostavna: povezovanje strokovnjakinj in promocija znanja. Idejo je dobila v Švici, kjer podobna platforma že deluje.

icon-expand Ustanoviteljice Združenja ONA VE. FOTO: Damjan Žibert

Gre za prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki povezuje strokovnjakinje z različnih področij in tem ter promovira njihovo znanje na način, da bodo v družbi bolj prepoznavne. Slovenija ima doma in v tujini ogromno strokovnjakinj (v politiki, medijih, zdravstvu ... ), ki pa se v javnosti bistveno manj pojavljajo kot njihovi moški kolegi. Da so ženske v znanosti v Sloveniji bolj izjeme kot pravilo, je doživela tudi od ustanoviteljic platforme. "Na začetku je večina mojih sošolcev, pa tudi profesorjev mislila, da sem zmotno na tej fakulteti. Kasneje pa sem se skozi delo in znanje izkazala ter dobila spoštovanje moških kolegov," pravi Stojmenova Duhova, docentka na fakulteti za elektrotehniko.

icon-expand Eden od ciljev združenja je povečati delež žensk, ki v Sloveniji nastopajo v medijih in na javnih prireditvah, in sicer na 50 odstotkov. FOTO: Damjan Žibert

Raziskava spletne strani Metina lista kaže, da je delež žensk v intervjujih 24 odstotkov. Največ intervjujev z ženskami pa pripravijo novinarke. Ustanoviteljice si prizadevajo za boljšo zastopanost žensk v medijskem in javnem prostoru. "Srednjeročni cilj je, da iz sedanjih 24 odstotkov ženk in 76 odstotkov moških v medijih dosežemo 40 in 60 odstotkov. Vizija pa je 50 : 50," je povedala Kosova.

icon-expand Marta Kos je ena od ustanoviteljic. FOTO: Damjan Žibert

A takih, ki stopijo pred kamero, je vedno manj, ugotavljajo ustanoviteljice. Razlogi so različni, v prvi vrsti pa sta pomanjkanje samozavesti in sramežljivost. Njihov namen je torej druženje strokovnjakinj in medsebojno spodbujanje žensk, da bodo imele več poguma za nastope v medijih in na javnih prireditvah in s tem prispevati k večji enakosti zastopanosti žensk v Sloveniji.

icon-expand Eden od ciljev združenja je tudi krepitev prepoznavnost strokovnjakinj za določene teme in področja. FOTO: Damjan Žibert