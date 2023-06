Vrhunski projekti za boljši jutri

JELKO GROS

Nordijski center Planica; Projekt trajnostne mobilnosti

Ni samo odličen komentatorski glas RTV-ja in nekdanji trener slovenske reprezentance v smučarskih skokih, ampak tudi idejni oče in vodja Nordijskega centra v Planici. Ta je kraljica poletov, hkrati pa se tudi kraljevsko zavzema za trajnost. V dolini pod Poncami se zavedajo, da se z naravo ne sme tekmovati, temveč se ji moramo podrediti oziroma jo spoštovati. Tamkajšnji gradbeni dosežki tako ne zasenčijo okoliških očakov, skupni imenovalec vseh prireditev v planiškem centru pa je, da je pri njihovi organizaciji in izvedbi dosledno upoštevana prijaznost do okolja.

V sodelovanju s Porsche Slovenija je Planica opremljena tudi s polnilnicami za e-avtomobile.

NINA BALENT

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje; Varen prevoz za otroke in mladino

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje ljudem v stiski pomaga že skoraj sedemdeset let, Nina Balent pa delovanje ene izmed naših najbolj prepoznavnih neprofitnih in humanitarnih organizacij soustvarja že trinajsto leto. V kolonijah, ki jih zveza ponuja čez poletje, je bila nekoč tudi sama, sprva kot otrok, kasneje kot vzgojiteljica. Tam je na lastni koži občutila težo stiske in medvrstniških razlik ter se hitro naučila, kako lahko že majhna dejanja in pozornosti naredijo veliko več, kot si lahko predstavljamo. Od takrat je sodelovala pri snovanju številnih humanitarnih programov, kot sta Botrstvo in Veriga dobrih ljudi, danes pa se posveča predvsem organizaciji prostočasnih dejavnosti za otroke in mladino.

Vozilo, ki ga je Zvezi podarilo podjetje Porsche Slovenija, omogoča prevoz donacij po bližnji in daljni okolici, hkrati pa je na voljo tudi za prevoze otrok in družin, ki so del njihovih programov.

ROBERT ŠTABA

Zavod Varna pot; Park varne mobilnosti

Robert Štaba je človek na varni misiji, in to dobesedno, saj je mednarodno priznani strokovnjak za mobilnost in varnost v prometu ter pobudnik, ustanovitelj in predsednik Zavoda Varna pot. Med drugim se zavzema tudi za Vizijo nič, katere cilja sta nič smrtnih žrtev in nič hudo poškodovanih zaradi prometnih nesreč. Robert poudarja pomembnost preventive in zavedanja, da imamo v prometu moč vsi, da nikoli nismo sami in da so varnostna pravila osnova za dejanja, ne samo besede. To je naložba za varno skupno prihodnost – ne le na ravni države, kjer varne ceste in kolesarske steze ne smejo ostati samo predvolilni bombončki, ampak tudi v šolah, saj je o varnosti v prometu treba začeti poučevati že najmlajše.

Skupaj s podporniki, med katerimi je tudi Porsche Slovenija, soustvarja interaktiven Park varne mobilnosti ter se zavzema za Vizijo nič (nič smrtnih žrtev in nič hudo poškodovanih zaradi prometnih nesreč).