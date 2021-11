Vrhunski set za nego nohtov in obraza, ki ga uporabljajo profesionalni kozmetični saloni: negujte se svojega doma.

Leta 2020 smo spoznali, kako pomembno je vedeti sam sebi narediti manikuro in pedikuro, in mnogi, ki so se to naučili pravilno, ne plačujejo več dragih tretmajev. Lepo oblikovani nohti, brez obnohtne kožice, odmrle kožice, izboklin in razpok bodo pokazali, da ste oseba, ki skrbi zase in osvaja s prefinjenostjo, četudi niso dolgi in lakirani.

Oblikovanje nohtov na rokah in nogah ter imeti mehke in negovane pete res ni težko, upoštevati morate le nekaj pravil. Drug pomemben element je dober in kvaliteten set za nego nohtov, brez katerega ni dobrih rezultatov.

Našli smo ugoden, a resnično kvaliteten set Nailox, ki ima vse, kar potrebujete za manikuro in pedikuro doma. Naučite se, kdaj uporabljati škarje, kdaj ščipalko, kako piliti nohte in odstraniti razpoke na petah in uživali boste v ritualih domače manikure in pedikure.