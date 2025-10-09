Slovenija
Vrhunski športniki v SV spoznavali borilne veščine
75 vrhunskih športnikov in trenerjev sestavlja Športno enoto Slovenske vojske. Nosijo vojaško uniformo in se na rednih usposabljanjih spoznavajo z različnimi vidiki vojaškega življenja. Danes so Kristjan Čeh, Andreja Leški, Tina Šutej in drugi v Vipavi spoznavali borilne veščine.
