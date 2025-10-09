Svetli način
Vrhunski športniki v SV spoznavali borilne veščine

Ljubljana , 09. 10. 2025 19.03 | Posodobljeno pred 25 dnevi

Mateja Poljšak Čuk
6

75 vrhunskih športnikov in trenerjev sestavlja Športno enoto Slovenske vojske. Nosijo vojaško uniformo in se na rednih usposabljanjih spoznavajo z različnimi vidiki vojaškega življenja. Danes so Kristjan Čeh, Andreja Leški, Tina Šutej in drugi v Vipavi spoznavali borilne veščine.

štajerc65
10. 10. 2025 14.02
Lahko naše inštruktorje v SC Andreja Leški kaj nauči.
krpati
10. 10. 2025 11.53
Sem pričakoval članek še o slovenski vojski medtem ko sestankuje nato pri jankotu.....
niktalop
10. 10. 2025 10.34
Čeh ne rabi borbenih veščin. On udari eno domačo in je tri dni tema.
Agartha enjoyer
09. 10. 2025 20.29
Je pa vojaški IQ pomeben nekdo ki je odraščal v vojni sam zrihta 20 andrej čehov.
Agartha enjoyer
09. 10. 2025 20.28
Naj gredo sedaj medote prefukati.
Agartha enjoyer
09. 10. 2025 20.26
No lepo da se dobro počutiš v uniformi koker tabornik z veliko kondicije.
