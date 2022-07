Vrhunski vrtni stoli in paviljoni za nepozabno poletje

Poletje je čas dopustov, ki kliče po novih priložnostih za sprostitev, užitkih, predvsem pa življenju z manj stresa. Eden bolj ali manj skritih kotičkov za sproščanje pri mnogih predstavlja terasa, kjer lahko kakovostni in udobni stoli za teraso poskrbijo, da vam ne bo hudo. Med priljubljene dodatke zagotovo spadajo tudi paviljoni, seveda pa ni odveč niti kozarec ohlajene pijače (odločitev o tem, katera je najbolj primerna, prepuščamo vam) in dobra knjiga, ob branju katere se vsakič znova sprostite.

Sodobni stili vrtne opreme 21. stoletja so izredno raznoliki. Nekateri uporabniki prisegajo na urejen in sodoben videz, drugi na zbirateljske elemente, spet tretji poudarek pri izbiri namenjajo drugim elementom, med katerimi zagotovo vse bolj izstopata tudi okolju prijazna naravnanost in trajnost. Izredno priljubljen vrtni element pa seveda niso le vrtni stoli, ampak je med pogosto uporabljenimi tudi paviljon , ki se skozi zgodovino sicer nanaša na različne oblike objektov. Raznolika je tudi njihova uporaba – od prostora za druženje, organizacijo poletnih dogodkov, prostora za sprostitev in udobno sedenje do prostora za zaščito pred vremenskimi pogoji.

Opremo in dovršenost obdelave vrtov in teras lahko spremljamo že v času Rimljanov, kjer so v vrtovih prevladovale skrbno obdelane žive meje, umetniško oblikovane ograje, posebnost teh časov pa so tudi rimski in grški stebri. Vrtno pohištvo je vključevalo neudoben kamen – kamniti vrtni stoli in vrtne klopi še naprej ostajajo del zgodovine. Najstarejši ostanki vrtnega pohištva so najdeni v starodavnih vrtovih Pompejev. V tem zgodnjem obdobju vrtnih stolov še ne povezujemo s sprostitvijo, čeprav s sprostitvijo, razkošjem in zabavo že povezujemo same vrtove. Srednji vek opredeljuje razcvet vrtnih klopi, ki jih v tem času pogosto upodabljajo tudi umetniki kot mirno mesto za sprostitev v časih številnih bojev.

Kako med raznolikimi paviljoni izbrati pravega?

Če je nekoč veljalo, da je paviljon manjši objekt za sprostitev in družabna srečanja kot so bili na primer večerna plesna druženja, je danes nekoliko drugače. Tako danes ob besedi paviljon običajno pomislimo na domač prostor za sprostitev in zabavo, imajo pa paviljoni zelo raznoliko uporabno vrednost. V njih je lahko nameščena letna kuhinja, uporabi se lahko kot prostor za piknik in zabavo, nekateri pa jih izkoristijo tudi za skladiščenje orodja in svojih vozil. Kako torej v naboru raznolikih izbrati paviljon (in vrtno opremo) po svoji meri?

Zagotovo je prvi ključen korak razmislek o namenu postavitve. Ali gre za enkratni dogodek (na primer rojstnodnevna zabava, poroka) ali želite, da postane paviljon trajni del vašega vrta? Si v njem želite redno prirejati poletne zabave, ali zgolj mirno uživati ob branju dobre knjige in mirnem pogovoru? Odvisno od namena in vaših načrtov oblikujte tudi načrt paviljona in njegove notranje opreme.

Seveda, če gre za enkratni dogodek razmišljajte o piknik variantah kot so na primer najemi gasilskih klopi, če pa bo paviljon namenjen sprostitvi, razmislek namenite predvsem udobnim vrtnim garnituram, pri čemer morajo biti vrstni stoli seveda vrhunske kakovosti.

Vnaprej predvidite velikost paviljona. Čeprav se včasih zdi, da je večje boljše, to ni nujno res. Sploh, če je vaš vrt oziroma terasa majhna. Sama estetika ima namreč v sodobnem svetu pomembno mesto. Poskrbite, da bo izbira paviljona skladna tudi z okolico v katerem bo postavljen – paviljone boste lahko našli v različnih barvah in oblikah, kar pa ne pomeni, da je vsak primeren za vas.

Izbrati les ali vinil? Izbira je v domeni uporabnika. Nekateri imajo raje les, ki je naraven material, skladen z naravo, zahteva pa večjo mero potrpežljivosti in redne nege oziroma vzdrževanja. Paviljoni iz vinila so nekoliko manj zahtevni, prav tako pa zagotavljajo izredno modern videz ter so tako zelo priljubljena izbira tako bolj kot manj zahtevnih uporabnikov.

Velikosti paviljona ter njegovemu namenu prilagodite notranjo opremo. Mirne večere lahko preživljate v dvoje – pri tem lahko izberete enostavne vrtne stole in mizo, lahko pa udobne vrtne klopi in sedeže, ki poskrbijo za večje udobje. Preference so odvisne od vas in vaših želja. Samo predstavljajte si, kako boste udobno nameščeni na vrtnih garniturah, zaščiteni pred vremenskimi vplivi, mirno uživali v svoji najljubši sladici, in drugih sprostitvenih elementih. Ali pa, kako boste popoldanske in večerne urice v njem preživljali skupaj z družino in prijatelji ter enostavno proslavljali življenje (seveda ob dobri jedači in pijači, se razume). In tem predstavam pri nakupu tudi sledite.

Poskrbite za sprostitev v vseh letnih časih

Poletni čas kliče po sprostitvi in dolga zgodovina vrtnih garnitur temu pritrjuje. Vrtna oprema, kamor spadajo tudi vrtni stoli in paviljoni, je enostavna pot do boljšega počutja ter psihične pripravljenosti na nove izzive v praktično vseh letnih časih. Zato le pogumno na pot opremljanja.

Naročnik oglasa je Vidaxl Marketplace Europe B.V.