MOL Racing Fuel − gorivo za zmagovalce

MOL dirkalno gorivo je edinstveno gorivo, namenjeno dirkalnim vozilom in rally avtomobilom. V Skupini MOL se strokovnjaki za razvoj goriv posvečajo tudi razvoju tekmovalnih goriv, primernih za tekmovalni dirkalni šport in ljubitelje maksimalnih dosežkov. Goriva MOL Racing so tako razvita prav z mislijo na tekmovalne voznike in njihove potrebe za doseganje najboljših rezultatov. Gorivo MOL Racing Fuel 102+, ki je zdaj na voljo tudi v Sloveniji, s svojo sestavo vašemu motorju zagotavlja maksimalno zmogljivost. Kot vsa goriva MOL ga odlikuje vrhunska kakovost, izjemne lastnosti goriva MOL Racing Fuel 102+ z več moči in gostote, pa bodo cenili predvsem vozniki tekmovalnih motorjev in vozil.

Gorivo MOL Racing Fuel 102+ za odlične tekmovalne rezultate

MOL Racing Fuel 102+, je vrhunsko, visokooktansko gorivo (102,7 – 103,1), primerno za dirkalni šport. Razvoj tekmovalnih goriv v Skupini MOL ni prepuščen naključju, temveč je rezultat raziskav ter sodelovanja strokovnjakov s tega področja. Strokovnost inženirjev v razvojnem oddelku ene izmed največjih naftnih družb v regiji vzhodne in osrednje Evrope, zagotavlja stabilno visoko zmogljivost goriva tudi med raznolikimi geografskimi in vremenskimi pogoji in v vseh dirkalnih kategorijah, od rally-ja pa celo do alpskih in hitrostnih dirk.

Gorivo Racing Fuel 102+ je bilo zasnovano leta 2014 in četudi je bilo prvotno namenjeno dirkalnim ter rally vozilom, je prvovrstna izbira vseh voznikov osebnih avtomobilov, ki jih druži strast do vožnje in od vožnje pričakujejo največ. Odlikuje ga znatno večja moč od običajnih goriv, priporočamo pa ga za motorje z atmosferskim in turbo polnjenjem. Kljub visoki zmogljivosti goriva MOL Racing fuel 102+, to ne bo poškodovalo plastičnih delov ali tesnil vozila, saj ne vsebuje etanola in metanola.

Vrhunsko gorivo MOL EVO Racing Fuel 102+ v 54-litrskih sodčkih je že na voljo v Ljubljani, na bencinskem servisu MOL Ljubljana Bratislavska. Če torej prisegate na moč, zanesljivost in kakovost, svojemu jeklenemu konjičku privoščite le najboljše in izberite novega člana vrhunskih goriv MOL v Sloveniji - MOL Racing Fuel.

Naročnik oglasa je MOL Slovenija.