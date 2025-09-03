Vrnitev 'Marije na prestolu' v Piran po 85 letih

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

V nekem mestu na Gorenjskem je nekoč živel zelo uspešen in bogat poslovnež, ki pa ni nikoli nič prispeval za uboge. Neka dobrodelna organizacija je izvedela za to in eden od uradnikov ga je poklical. Uradnik reče: Iz naše evidence je razvidno, da na leto zaslužite več kot 1.000.000 EUR, v dobrodelne namene pa ne daste ničesar ... Poslovnež odgovori: Ali v vaši evidenci piše tudi, da je moja mati že eno leto v bolnišnici in da je moj brat invalid, moja sestra pa je ostala sama s tremi otroki? Uradnik: Oprostite ... Tega pa nisem vedel ... Poslovnež: Povejte mi, zakaj bi torej vam dajal denar, če ga še njim ne dam!?