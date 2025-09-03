Slovenija
Vrnitev 'Marije na prestolu' v Piran po 85 letih
V Piranu bomo lahko priča pravemu čudežu, pravijo v tamkajšnjem minoritskem samostanu. Čudežu miru in prijateljstva med narodi. V cerkev se namreč vrača Marija na prestolu, kot jo je leta 1518 naslikal Vittore Carpaccio. Leta 1940 so italijanske oblasti sliko umaknile v Padovo, da je ne bi poškodovala vojna vihra. Politika pa je bila po tem kriva, da je 85 let niso hoteli vrniti. Originalna slika se vrača v Slovenijo, kar je tudi zmagoslavje slovenske diplomacije.
