Svetli način
Slovenija

Vrnitev 'Marije na prestolu' v Piran po 85 letih

Piran, 03. 09. 2025 19.04 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Janez Usenik
Komentarji
3

V Piranu bomo lahko priča pravemu čudežu, pravijo v tamkajšnjem minoritskem samostanu. Čudežu miru in prijateljstva med narodi. V cerkev se namreč vrača Marija na prestolu, kot jo je leta 1518 naslikal Vittore Carpaccio. Leta 1940 so italijanske oblasti sliko umaknile v Padovo, da je ne bi poškodovala vojna vihra. Politika pa je bila po tem kriva, da je 85 let niso hoteli vrniti. Originalna slika se vrača v Slovenijo, kar je tudi zmagoslavje slovenske diplomacije.

piran marija na prestolu vittore carpaccio
Midelamodrugace
03. 09. 2025 21.10
V cerkvi so nas učili da je Marija najlepše bitje. Niso pa nam povedali da je to nekaj kar presega vse možne predstave o njej. V bistvu je ista skoraj kot bog
Midelamodrugace
03. 09. 2025 21.08
Sveta Devica je lepš od lune in sonca
Midelamodrugace
03. 09. 2025 21.08
Bravo !
