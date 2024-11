'Ko letiš v megli, lahko letalo hitro pripelješ do položaja, kjer ni izhoda'

Medtem ko za pilota potniškega letala, s kakršnim se denimo odpravimo na dopust, letenje, vzletanje in pristajanje v gosti megli predstavlja povsem rutinski, na preciznih instrumentih temelječ postopek, za pilote manjših, športnih zrakoplovov velja, da je letenje v takšnih pogojih zelo nevarno, pravi izkušeni pilot in inštruktor letenja Marko Dežman.

"Ko pride do take situacije, je absolutno vrnitev na izhodno letališče edina primerna," pripoveduje dolgoletni komercialni pilot in letalski nadzornik na Agenciji za civilno letalstvo Žiga Pogačnik.

"Letalo je lahko opremljeno s takšnimi instrumenti, ki lahko omogočajo tudi letenje v megli, ampak če nisi bil nikoli izšolan za to in ne veš, kaj je to iluzija, potem je lahko to slabost," dodaja Pogačnik.

Za kaj gre? Občutek je izredno podoben smučanju v gosti megli, opisuje Dežman. "Največji problem je, da ko letiš v megli, je cel kup nekih pospeškov levo, desno, gor, dol in se pojavljajo zelo čudne iluzije. In zelo hitro pripelješ letalo do nekega položaja, kjer ni izhoda, letalo gre potem lahko v neko spiralo dol ali kaj takega."