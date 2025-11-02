Svetli način
Vrnitev otrok v šolo, novomeški župan: Za varnost bo poskrbljeno

Novo mesto, 02. 11. 2025 19.47 | Posodobljeno pred 14 minutami

Danica Jovanović
Po dobrem tednu dni od tragedije v Novem mestu se napetosti na Dolenjskem med romskimi in neromskimi prebivalci še niso polegle. Številni starši zato z zaskrbljenostjo pričakujejo ponedeljek, ko se bodo otroci po krompirjevih počitnicah vrnili v šolske klopi. Novomeški župan zagotavlja, da bo za varnost vseh otrok poskrbljeno z okrepljenim varovanjem, ob tem pa tako kot ravnatelji šol poziva k umiritvi razmer.

