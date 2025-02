Vrnitev petkovih kolesarjev: 'Boste prelomili svojo zavezo?'

Po treh letih so se vrnili petkovi kolesarji, ki so v času vlade Janeza Janše protestirali tedensko. Množica se je pred poslopjem vlade zbrala ob 17. uri ter vlado Roberta Goloba opozorila na neizpolnjene obljube. Med drugim so tudi s transparenti opozorili, da bi lahko finance, ki jih namenjamo vojski, namenili za bolj humanitarne cilje, na stanovanjsko problematiko, podnebne spremembe, s transparenti pa so podporo izrazili tudi palestinskemu narodu.

"Pred natanko tremi leti smo v civilni iniciativi Glas ljudstva na Trgu republike prevzeli podpisane zaveze političnih strank, tedaj kandidatk na državnozborskih volitvah. Stranke so se po lastni presoji zavezale, katere od 138 zahtev z 11 področij družbenega življenja bodo v primeru izvolitve uresničile. Strankam sedanje koalicije je skupnih 122 zavez in njihovo uresničevanje je tudi to, kar volivci in volivke, državljanke in državljani od njih pričakujemo in zahtevamo," so sporočili iz iniciative. Pričakujejo, da bodo svoje zaveze začeli izpolnjevati.