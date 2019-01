Vrnitev SLS Marjana Podobnika, za Cerarjevo SMC pa le malo podpore

Najmočnejša politična skupina pa so neopredeljeni, kar sedemnajst in pol odstotka jih je. Dobrih osem odstotkov ne bi volilo nobene od naštetih strank, trije odstotki anketirancev pa na vprašanje niso želeli odgovoriti.

Med strankami na prvem mestu ostaja Janševa SDS - s 16,6 odstotka podpore, a jo je skoraj ujela Šarčeva LMŠ, ki zaostaja za manj kot odstotno točko. Tretji so Židanovi socialni demokrati z 9,2 odstotka podpore - a kot rečeno, anketa še ne zaznava vpliva "afere Prešiček". Četrti so zunaj-vladni Šarčevi zavezniki iz Levice, na peto mesto pa se je tokrat prebila neparlamentarna Slovenska ljudska stranka Marjana Podobnika , ki beleži 4-odstotno podporo.

Med politiki je najbolj priljubljen predsednik republike Borut Pahor, ki pa mu tesno "za ovratnik diha" premier Marjan Šarec. Sledita evropska poslanka Tanja Fajonin šele nato evropska komisarka Violeta Bulc. Predsednik SD Dejan Židan je peti, pred šefom NSi Matejem Toninom in evropskima poslancema Igorjem Šoltesom ter Romano Tomc. Sledita Ljudmila Novak in evropski poslanec Lojze Peterle. Na repu lestvice sta prvak SDS Janez Janša in predsednik Desusa Karl Erjavec.