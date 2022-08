Vrnitev turistov v Slovenijo: polni lokali, na ulicah poplava tujih jezikov

In kje so najpogosteje prenočili? V največ primerih v hotelih, precej manj v apartmajih, najmanj pa v kampih.

Tisti, ki so nas obiskali, so na oddih najraje odšli v gorske kraje in zdravilišča, tudi na Obalo. Od občin so si turisti najraje ogledali ljubljansko in piransko, privabila sta jih Kranjska Gora in seveda Bled.

O povečanem turističnem obisku Slovenije pričajo tudi podatki Statističnega urada o prvi polovici letošnjega leta. Ti kažejo, da je od začetka leta do konca junija Slovenijo obiskalo okoli 2,3 milijona turistov, ki so ustvarili nekaj več kot šest milijonov nočitev, kar je za dobre štiri milijone več kot v enakem obdobju lani in skoraj že toliko kot v zadnjem letu pred korono.

Zakaj nas turisti letos tako radi obiskujejo in kako so k nam prišli, smo v središču prestolnice poizvedovali še sami. Zanimalo nas je tudi, od kod so in kaj jih privablja. "Včeraj smo bili na Bledu, danes pa v Ljubljani. Zvečer odpotujemo. Z vlakom gremo v Budimpešto," nam odgovarjajo nekateri. Spet drugi nam povedo, da so v Slovenijo prišli z namenom, da spoznajo slovensko kulturo.

Lepote Slovenije pa več kot očitno privlačijo tudi prebivalce bolj severnih držav: "Sva z Nizozemske in prišla sva, ker sva iskala relativno majhno državo, ki ponuja veliko stvari. Ni niti preveč turistična niti nabito polna, mirna je, zato nama je všeč." Nekateri pa nas obiščejo iz popolnoma tretjih razlogov: "Slišali smo, da je tu zelena evropska prestolnica. Sem smo prišli predvsem zaradi tega."

Kakšen vpliv pa imata torej covid in epidemija, razen da zaradi koronavirusa ni azijskih in ameriških turistov oz. je teh manj? Na Statističnem uradu so v začetku leta zabeležili, da je takrat kar šest od desetih tujih turistov dejalo, da so jih k nam pripeljali ugodni in varni pogoji.

V vprašalniku je bilo možnih sicer več odgovorov, a visok delež, kar 77 odstotkov, jih je našo državo izbralo, ker se jim je z vidika covida-19 zdela varna, malo manj kot polovico vprašanih – verjetno gre pri tem za sosede – je navdušila bližina doma, saj bi se ob primeru poslabšanja epidemičnih razmer lahko vrnili domov, 38 odstotkov pa je nastanitvene obrate poznalo in se v njih počutilo varne.

Ljubljano sicer še vedno najpogosteje obiščemo Slovenci sami, sledijo Nemci, Italijani in Srbi, tudi Avstrijci, Hrvati, manj je turistov iz Amerike in z Otoka, Francije ter Madžarske. Po podatkih Turizma Ljubljana se najraje odpravimo na Ljubljanski grad, v središče s tržnico ter na Prešernov trg in v Tivoli.