Vrnitev že odpisane zime: ponekod po državi zapadel sneg

Po več tednih nadpovprečno toplega vremena je v delih države zapadel sneg, poroča Meteoinfo Slovenija , ki je objavil posnetek bele pokrajine v Sodražici.

Predvsem na Kočevskem in Notranjskem se je sneg oprijel cestišč, poroča Prometno-informacijski center, ki na prelazih Ljubelj, Jezerski vrh in Vršič priporoča verige. "V primeru snega na vozišču je obvezna zimska oprema. Vozniki, vozite previdno," pozivajo.

Agencija za okolje je medtem za Primorsko izdala oranžno opozorilo zaradi močne burje. Od danes zjutraj do večera bodo sunki burje na izpostavljenih mestih presegali hitrosti 100 km/h.

Na regionalni cesti Razdrto - Podnanos - Manče - Vipava velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Jutri bo pretežno jasno, v zatišnih legah bo zjutraj lahko slana. Čez dan se bo v notranjosti prehodno pooblačilo. Veter bo nekoliko oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, najvišje dnevne pa od 10 do 13 stopinj.