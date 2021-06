Vroč afriški zrak bo nad nami vztrajal do vključno petka

Verjetno ste opazili, da je ozračje v zadnjih dneh precej motno in da je posledično vidljivost kljub sončnemu vremenu zelo slaba. K nam se je namreč skupaj z afriško zračno maso, ki nam je prinesla prvi letošnji vročinski val, razširila tudi večja količina saharskega peska. V prihodnjih dneh bo k nam dotekal še bolj vroč zrak in temperature bodo marsikje presegle 35 stopinj Celzija. Vročina postaja iz dneva v dan bolj obremenilna tudi na račun vse toplejših noči. T. i. tropsko noč, ko se temperatura do jutra ne spusti pod 20 stopinj Celzija, ste tudi nocoj imeli v središčih večjih mest, v gričevnatem svetu in na Primorskem.

Po podatkih Arsa je bilo ob šesti uri zjutraj najtopleje na Ptuju, kjer je termometer pokazal kar 24 stopinj Celzija, v Jeruzalemu pri Ormožu, Slovenskih Konjicah ter na Letališču Portorož so izmerili 23, v Lendavi pa 22 stopinj Celzija. Če tropskih noči pred letom 2000 skorajda nismo poznali, pa so v zadnjih letih postale že kar zveste spremljevalke vročih poletnih dni. Letos smo tako ponekod imeli že tri take noči, čeprav se je koledarsko poletje komaj začelo.

icon-expand O tropski noči govorimo, ko se temperatura do sončnega vzhoda ne spusti pod 20 stopinj Celzija. V tem tednu bo takih noči še kar nekaj. FOTO: Pixabay

Prvi letošnji vročinski val bo sicer dolgotrajnejši, kot je kazalo sprva, in bo tako po trajanju kot tudi po izmerjenih temperaturah eden najmočnejših junijskih v zgodovini meritev. Najbolj vroč zrak se bo nad nami zadrževal v sredo in četrtek, ko se bo po kotlinah vzhodne in osrednje Slovenije ogrelo do 36 ali lokalno morda celo do 37 stopinj Celzija, kar je zelo blizu junijskih rekordov.

V zadnjih 70 letih je bilo v tem mesecu najbolj vroče 22. junija 2000, ko so v Metliki izmerili 37,5 stopinje Celzija. Le pol stopinje manj je bilo 13. junija 2003 v Biljah pri Novi Gorici in v Slapu pri Vipavi ter 30. junija 1950 v Murski Soboti, v Ljubljani pa so najvišjo junijsko temperaturo izmerili 27. junija 2019, ko je bilo 36,5 stopinje Celzija. Huda vročina bo vztrajala do vključno petka Vzrok za zelo visoke temperature v zadnjih dneh je južni veter iz Sahare, ki nam je poleg vročine prinesel tudi večjo količino puščavskega peska. Pojav sicer ni nič neobičajnega, saj nas puščavski pesek doseže večkrat letno, so pa tokrat njegove koncentracije zelo visoke, zato kljub sončnemu vremenu razgled v teh dneh ne sega prav daleč, poleg tega pa je nebo, sploh če smo obrnjeni proti soncu, bolj rjave kot modre barve.

Zelo vroč afriški zrak bo nad nami vztrajal do vključno petka. Možnost za nastanek neviht bo v tem obdobju v večjem delu Slovenije zelo majhna. Nekaj neviht bo ob popoldnevih in večerih predvidoma nastalo le na severu, in sicer v bližini meje z Avstrijo in Italijo. Tudi ob koncu tedna, ko bo vročina nekoliko popustila, bomo imeli veliko sonca. In če bodo najvišje temperature v soboto in nedeljo "le" okoli 30 stopinj Celzija, pa zadnje napovedi za prihodnji teden kažejo na novo stopnjevanje vročine. Ponekod se že kažejo prvi znaki kmetijske suše Če je bil letošnji maj najbolj moker v zgodovini meritev, pa bo junij marsikje rekordno suh. V večjem delu Slovenije namreč obilnejših padavin ni bilo že več kot tri tedne, kar je ob povečanem izhlapevanju v zadnjih dneh močno izsušilo vrhnji sloj tal in marsikje se že kažejo prvi znaki kmetijske suše. Stanje je najslabše na Štajerskem.

icon-expand Kmetijska suša FOTO: Pixabay

Po podatkih Arsa je na Letališču Maribor od prvega junija do danes padlo le 0,6 litra vode na kvadratni meter, izhlapelo pa je je kar 100 litrov, torej v povprečju iz vsakega kvadratnega metra slabih 5 litrov na dan. V prihodnjih dneh bo izhlapevanje še večje, za kar bo poleg visokih temperatur skrbel jugozahodni veter. Obilnejših padavin, ki bi zajele vso Slovenijo in namočile izsušeno zemljo, pa medtem še vsaj do začetka julija ni na vidiku.