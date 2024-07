Vroč dan lahko že popoldan presekajo krajevna neurja, možna tudi toča

Dan bo sončen in vroč, temperature se lahko ponekod dvignejo tudi do 35 stopinj Celzija. A že popoldan se lahko razmere obrnejo. Agencija RS za okolje je namreč popoldan za skoraj celotno Slovenijo prižgala oranžen alarm pred nevihtami, za Primorsko pa je oranžno opozorilo izdala zaradi nevarnosti velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Popoldan lahko tako pričakujemo razvoj posameznih neviht, ki bodo sicer pogostejše na severu in vzhodu države. Krajevno lahko ponekod pade tudi manjša toča.