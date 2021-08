Vroč in soparen dan bodo zaključile nevihte.

Pred fronto bo danes večji del dneva prevladovalo sončno vreme. Možnost za nastanek neviht bo vse do poznega popoldneva majhna in omejena na hribovite predele. Vroče in soparno bo s temperaturami od 32 do 35 stopinj Celzija. Še kakšna stopinja več bo na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Nižje temperature bodo na Gorenjskem in Koroškem, kjer živo srebro marsikje ne bo preseglo 30 stopinj Celzija.

Bolj pestro dogajanje lahko pričakujemo zvečer, okvirno po 20. uri, ko nas bo iznad sosednje Avstrije in Italije dosegel večji nevihtni sistem. Nevihte bodo najprej zajele Gorenjsko in Severno Primorsko in se nato širile v notranjost Slovenije. Žal bo spet na voljo veliko energije za nastanek lokalnih neurij s točo in viharnimi sunki vetra. Največja verjetnost za njihov nastanek bo v zahodni in ponovno tudi v severni Sloveniji, čeprav se bo lahko kakšna močnejša nevihta razvila tudi drugod.

Na spodnji animaciji je videti, kako se bo pozno popoldne, zvečer in ponoči nad Slovenijo in sosednjimi pokrajinami gibala zaloga konvektivne potencialne energije, ki je ključna za nastanek močnih neviht in neurij.