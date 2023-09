Vroča kri in povzdignjeni glasovi na dražbi za najem utic za peko kostanja

Dražba je potekala za vsako od šestih lokacij posebej. Največ zanimanja je bilo za najem utice na Prešernovem trgu z izklicno ceno 9000 evrov, na to dražbo so se prijavili štirje. Med njimi sta zastopnika podjetij Profrut in Bela-Go ceno višala vsakokrat za 500 evrov vse do 51.500 evrov, ki jo je ponudil direktor podjetja Profrut Husnija Hajdarpašič.

Dražitelji so tako kot ob začetku tudi ob koncu te dražbe s povzdignjenimi glasovi nasprotovali sistemu in pogojem dražbe. Verbalno so napadali tudi vodjo dražbe Jasno Tušar, ki jih je večkrat poskušala utišati in umiriti. Ob tem so poudarili, da ima Hajdarpašič gostinski lokal na Prešernovem trgu, kjer že peče in prodaja kostanj, z dražbo pa se je le znebil konkurence.