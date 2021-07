Grims: Mi smo bili na volitve pripravljeni že zdavnaj

Opozicija je ob zadnji seji vlade pred počitnicami napovedala vročo politično jesen, med drugim je pričakovati interpelacije ministrov. "Če bi imela opozicija 46 glasov, ne bi šla na interpelacijo enega ministra, pač pa s svojim predlogom za predsednika vlade. Ampak tega seveda opozicija nima, zato je to govorjenje v prazno," je prepričan Branko Grims iz SDS. Dodal je, da bo korona minila, ostali pa bodo razvoj, varnost in ključne teme. "Ostala bo predvsem velika javnofinančna luknja," je bila na drugi stani ostra Jerca Korče iz LMŠ, ki meni, da se vlada povezuje z Višegradom, njihove vrednote pa, da niso v skladu z zavezami Evropske unije.

"Dejstvo je, da se je nabralo kar nekaj ministrov, ki bi morali biti interpelirani. Dejstvo je tudi, da opozicija pri tej vladi še kako ne sme spati in mora uporabljati vse vzvode, ki jih ima, da vrši nadzor nad trenutno koalicijo," je dejala Jerca Korče, poslanka LMŠ. Povedala je, da je minister Andrej Vizjak na referendumu doživel "hud fiasko". "Skoraj 700.000 ljudi mu je povedalo jasen ne. Pa 11. dan po referendumu minister Vizjak še vedno hodi v službo," je pojasnila in dodala, da to izraženo mnenje volivk in volivcev ne sme biti preslišano. "Še več, s tem, ko je predsednik vlade Janez Janša rekel, da 'ni drame', stvar ne sme biti pospravljena z mize. Seveda zanj ni drame, ker mnenje ljudi pri tej vladi oziroma tem predsedniku vlade ne šteje nič," je bila ostra. Prepričana je, da so v opoziciji dolžni uporabiti sredstva, ki jih imajo, da ponovno opozorijo na probleme te vlade. "Ko gre za razvoj Slovenije, naše domovine, nihče ne sme spati. Ne vlada ne opozicija," je odvrnil Branko Grims iz največje vladne stranke SDS in dodal, da bi bilo "lepo", če bi glede tistih strateških odločitev, ko gre za vprašanja varnosti, temeljnih točk ekonomskega razvoja in zunanje politike, dosegli čim višjo stopnjo konsenza. "Mnogokrat smo to že ponudili, ta ponudba vedno velja in vedno si prizadevamo, da razvoj Slovenije še pospešimo," je dejal in kot dokaz, da dobro delajo, spomnil na bonitetne ocene Republike Slovenije (kot jih objavljajo tuje institucije), ki da še nikoli v zgodovini niso bile tako visoke.

icon-expand Branko Grims FOTO: POP TV

"Sodelovati z vlado, ki davi STA, ki ruši pravno državo, ki posega v temeljne človekove pravice ... tega v LMŠ-ju absolutno ne bi nikoli dopustili. To kar gospod Grims govori, je njihova plat medalje, ljudje pa vidijo, kako ta vlada ravna in se obnaša do epidemije," je dejala Korčetova. Opomnila je, da je Janša pred tremi tedni najprej dejal, da bomo, če ne bo 70-odstotne precepljenosti, vse zapirali. "Danes pa slišimo, da se bo zapiralo že 15. avgusta oziroma, naj se ljudje vrnejo domov. Skratka vnašajo zmedo. Tako kot niso obvladovali epidemije, tudi danes vnašajo zmedo," je pojasnila in zatrdila, da je sodelovanje s tako vlado za LMŠ povsem nesprejemljivo. "Čas je, da bi se ta vlada poslovila," je še izjavila in dodala, da je vsak dan, ko ta vlada vztraja, izgubljen dan za Slovenijo in izgubljen dan za ljudi. "Kar se tiče korone in protikoronskih ukrepov, je bila vlada uspešna, temu nihče ne more oporekati," je odvrnil Grims. "Dejstvo je, da se te stvari usklajuje na višji ravni, torej s sosednjimi državami in pa na nivoju celotne Evropske unije, zato to včasih deluje nekoliko drugače, kot bi si kdo predstavljal. Pridejo novi impulzi, novi podatki v zvezi z epidemijo in zaradi tega prihaja do teh razlik," je še pojasnil in dodal, da se na splošno vidi, da je Slovenija približno tam, kot sosednje države. "Zato smo lahko zadovoljni, da imamo takšno vlado kot jo imamo in ne takšno, kot je prejšnja bila," je dodal.

Grims: Višegrad je točno to, kar bi morala biti celotna Evropska unija "Korona je bila in korona bo šla. Ostali pa bodo razvoj, varnost in ključne teme. Tam bi bilo dobro, če bo Slovenija dosegla soglasje. Zlasti zato, ker je osnova boljša, kot je bila kadarkoli," je prepričan Grims. "Ostala bo predvsem velika javnofinančna luknja," je na drugi strani dejala Korčetova in pripomnila, da bo imela prihodnja vlada zelo veliko dela, da ponovno vzpostavi zaupanje, neodvisne inštitucije in da "z metlo pomete vse nastavljene kadre, ki niso nič drugega kot zgolj 'kimovčki' Janeza Janše".

icon-expand Jerca Korče FOTO: POP TV

"Danes vidimo, da je čudežni deček Franci Matoz, vaš hišni odvetnik, prevzel še UTDB, čeprav je že v dveh nadzornih svetih," je dejala. Glede mednarodnih referenc trenutne vlade je izpostavila izjave Ursule von der Leyen, češ da je jasno pokazala kaj si misli o vladi Janeza Janše. "Jasno je, da se povezujete z Višegradom, Evropska unija pa jasno sporoča, da zadeve, ki jih vodijo države Višegrada, niso temeljne zaveze Evropske unije in da bo tudi na tem področju nekaj storiti. Žalostno je, da Slovenijo pozicionirate tja, kamor nikoli ni spadala in kamor si večina naroda nikoli ni želela," je še dejala. "Višegrad je točno to, kar bi morala biti celotna Evropska unija," je medtem menil Grims. "Spoštujejo pravo in pravni red. V Evropski uniji je trenutno popoln teater absurda. Da tisti, ki so najbolj grobo kršili evropsko zakonodajo, pravne norme, mednarodne sporazume. Recimo ko je šlo za masovne ilegalne migracije danes obtožujejo Višegrajce, ker so ga spoštovali," je prepričan. Dodal je, da je Dublinski sporazum kršila na primer Angela Merkel, pa evropske institucije in "vsi levičarji". "Tisti, ki so to želeli spoštovati in smo opozarjali, da se na ta način uničuje celotna civilizacija Evrope, smo pa nasrkali. Zakaj? Ker je to levičarsko obarvana politika," je dejal in poudaril, da je sam govoril o preverljivih ekonomskih podatkih, ki kažejo, da Slovenija glede na bonitetne ocene še nikoli ni bila na taki ravni, kot je zdaj.

Korčetova: Upam, da minister Vizjak odide jutri "Minister Vizjak je gotovo prvi minister, ki bi moral oditi," je glede napovedanih interpelacij dejala Korčetova. "Jaz si sploh ne predstavljam, kako lahko tak minister sploh še vztraja na položaju in ignorira ljudi. Upam, da minister Vizjak odide jutri," je dejala. Grims je komentiral, da bi predsednik vlade, če bi ocenil, da katerikoli od ministrov potrebuje zamenjavo, sam predlagal ustrezno rešitev. "Če bi imela opozicija 46 glasov, ne bi šla na interpelacijo enega ministra, pač pa s svojim predlogom za predsednika vlade, ampak tega seveda opozicija nima, zato je to govorjenje v prazno," je prepričan. Korčetova je na drugi strani menila, da se ne gre za opozicijo in koalicijo pač pa "spoštovanje osnovnih političnih standardov". "Tak minister, bi moral naslednji dan ponuditi odstop. Zaradi mnenja, ki ga je izrazilo 700.000 državljanov," je dejala in še delala, da tega nobena politika ne sme ignorirati, če razume svojo politiko kot poslanstvo dela za ljudi. Grims je rezultate referenduma videl nekoliko drugače. "Ljudje so glasovali za pitno vodo, niso pa vedeli, da ta zakon o katerem so glasovali, o tem nima blage veze. V resnici govori o dodatnih elementih zaščite varovanih pasov in več deset milijonih za zaščito pred poplavami," je pojasnil. Prepričan je, da ljudje niso bili pravilno obveščeni. "Kdor je za to kriv, bi moral prevzeti odgovornost," je dodal.

icon-expand Grims in Korčetova FOTO: POP TV

Grims: Mi smo bili na volitve pripravljeni že zdavnaj "Mi smo bili na volitve pripravljeni že zdavnaj," je o predčasnih volitvah zatrdil Grims. "Te stvari o predčasnih volitvah najbolj širi SD, ki se boji, kaj se bo zgodilo, ko se bo novembra izkazala prava slika katastrofa TEŠ 6, ki je bil pravzaprav največji finančni projekt SD-ja. In se je tam čez financiralo vse mogoče. Po drugi strani pa si to z vsemi kriplji prizadeva LMŠ, ker je v zadnjih izdihljajih. Tisti trenutek, ko se bo štartalo z novim obrazom LMŠ-ja ne bo več," je dejal. "Slovenija mora končati vodenje Evropske unije, to je glavna stvar, ki nas vse zavezuje in kjer bi morali doseči konsenz, da to izpeljemo," je prepričan Grims. "Potem pa gremo lahko takoj na volitve," je dodal. "Če bi bilo po LMŠ-jevo, bi bile volitve že preden se je informirala Janševa vlada in bi danes imeli popolnoma drugačno situacijo v državi," je dejala Korčetova in dodala, da se volitev nikakor ne bojijo, saj da se ne bojijo ljudi in njihovega mnenja. "Ostali smo, in bomo, načelni in zavezani svojim vrednotam," je še dejala. "No, LMŠ bi takrat dobila 15 odstotkov, zdaj jih bo pa morda šest, ali pa še to ne," je pripomnil Grims in dodal, da tako kažejo ankete. "In zato se nekaterim tako zelo mudi," je pripomnil. "Raje ohranimo pokončno držo, kot da državo peljemo tja, kamor jo peljete vi," ga je prekinila Korčetova. "Še enkrat povem, državotvorno v tem trenutku je izpeljati vodenje Evropske unije kot celote za promocijo, ugled in uspeh Slovenije," pa je sklenil Grims.