Vroča prihodnost: adijo Piran, hujša neurja, suše in podnebne migracije

Desetletja smo govorili, da se moramo izogniti posledicam globalnih sprememb. Danes lahko rečem, prvi vlak je že odpeljal. Posledice so tu in ne izogibne. Če opišemo samo z enim očitnim parametrom. Do srede stoletja se bo gladina v Jadranskem morju dvignila za 20-30 centimetrov. 30krat več bo obalnih poplav. Z drugimi besedami, adijo Piran... Dobro, če bi šlo samo za gladino morja lahko marsikaj ukrenemo, gradimo nasipe recimo. A problem je, ker te spremembe pomenijo veliko drugih težav.

Višje temperature, hujša neurja, suše, migracije, pojasnjujejo na Arsu. Ujme, ki jih vse pogosteje doživljamo tudi Slovenci so namreč točno to, kar so znanstveniki ves čas napovedovali. Odločevalci so vse bolj entni, da moramo nekaj naredit. Mnogi računajo, da nas bodo rešili novi izumi,da bomo živeli kot danes, le na osnovi novih energij, ampak tehnologija ne učinkuje čez noč, pa tudi ne more si je ves svet privoščtiti, poudarja Arso.

Nihče ne govori o spremembi gospodarskega modela. To je namreč povzročil model rasti: "Dokler bo padec BDP za pol odstotka razlog za paniko, pozabimo na to, da bodo države res kaj naredile. Prihodnje generacije, pravijo, bi morale začeti razmišljati drugače kot mi."



Kot poudarjajo na FDV: "Predstave staršev kaj je kakovost življenja, se bodo morale spremeniti. Ne le imeti več, ampak živeti v dobrem okolju. "



Toda ali ima družba sploh dovolj časa, da se počasi prilagodi? To je globalni problem in rešitev bi morala biti globalna. Žal se zdi danes lažje verjeti v Dedka Mraza kot v to, da bodo svetovni voditelji sposobni sklenili sporazum, v katerem bodo vsi zmanšali svojo moč in bogastvo, da bi rešili prihodnost.