Vroča zima v Palmanova Outlet Village

Raj nakupovanja po nizkih cenah: to je Palmanova Outlet Village v kraju Ajello (v Videmski pokrajini v Furlaniji-Julijski krajini). Oddaljen le 36 km od Nove Gorice velja za edino italijansko outlet središče, do katerega lahko prispete enostavno iz Slovenije in Hrvaške. Sem se lahko pripeljete po avtocesti A4 Benetke-Trst, ki jo zapustite na izvozu Palmanova. Center je odprt 7 dni v tednu – tudi ob nedeljah in praznikih – od 10.00 do 20.00.

Palmanova Outlet Village leži v neposredni bližini mnogih italijanskih turističnih destinacij, zato je nepogrešljiva in prijetna točka za vse tiste, ki si želijo na svoji poti k odkrivanju italijanskih lepot posvetiti nekaj časa tudi nakupovanju. 90 trgovin središča nudi sicer skozi vse leto minimalni 30% popust, na koncu sezone ali v primeru posebnih ponudb pa so cene znižane do 70 odstotkov. Tu imate tudi možnost, da si s preprostim telefonskim klicem na info točko zagotovite osebnega svetovalca glede nakupovanja.

Oulet vasica ponuja obiskovalcem znižane cene za nekatere izmed najbolj zvenečih italijanskih in mednarodnih casual ter klasičnih znamk, kot so Lee-Wrangler, LIU JO Uomo, Nike, Adidas, Alberta Ferretti, Pollini, Iceberg, Baldinini, Gap, Guess, Calvin Klein, Moschino, Tommy Hilfiger, Desigual, L’Erbolario in Piquadro.

Palmanova Outlet Village je postal tudi idealna referenčna točka za božično nakupovanje! V soboto, 17.11.. novembra, lahko namreč v trgovinah, ki sodelujejo v akcijski pobudi nakupujete s 40% popustom na outlet ceno in s posebnoVillage dnevno kartico!

Skozi vse leto Palmanova Outlet Village namenja posebno pozornost najmlajšim obiskovalcem in njihovim družinam. Ob koncih tedna v predbožičnem času se bodo lahko malčki zabavali in srečali Božička v njim posvečenemu prostoru Kid’s Village, odrasli pa bodo lahko po ulicah nakupovalne vasice pokušali božične dobrote na degustacijah kuhanega vina, karameliziranih jabolk in piškotov z ingverjem.

Zahvaljujoč pestremu programu dogodkov in animacij, ki se odvija skozi vse leto, je obisk outlet vasice zanimivejši in prijetnejši. Center je sicer idealen prostor, kjer prijetno preživite svoj prosti čas po trgovinah in okrepčevalnicah z najboljšimi jedmi italijanske kuhinje.