Vročanja odolžencem še potekajo, primere obravnavajo prioritetno

Obtožnica zoper 15 oseb, domnevno vpletenih v korupcijsko afero s podkupovanjem zdravnikov, še ni pravnomočna, saj še vedno potekajo vročanja obdolžencem, pojasnjujejo na ljubljanskem okrožnem sodišču. Na Specializiranem državnem tožilstvu pa poudarjajo, da primere obravnavajo prioritetno.

Potem ko so se v javnosti pojavili očitki, da je kar pet let trajalo do izvedbe hišnih preiskav v aferi z žilnimi opornicami, so na ljubljanskem okrožnem sodišču in Specializiranem državnem tožilstvu podali nekaj pojasnil. Na ljubljanskem okrožnem sodišču so pojasnili, da obtožnice zaradi postopkov še niso pravnomočne. Kot primer so navedli, da obtožnica zoper 15 oseb, domnevno vpletenih v korupcijsko afero s podkupovanjem zdravnikov, zaradi česar so konec leta 2013 potekale hišne preiskave, in je bila vložena 6. avgusta letos, še ni pravnomočna, saj še vedno potekajo vročanja obdolžencem. Nekateri, ki so obtožnice prevzeli, pa so nanje že vložili pritožbe. Zato je težko napovedati, kdaj bo obravnava lahko razpisana.

Komisija DZ je na začetku tega leta ugotovila sum, da naj bi se dobavitelji žilnih opornic v Sloveniji kartelno dogovarjali in da naj bi odgovorni v UKC Ljubljana in UKC Maribor v letih 2007 in 2016 omogočali določenim dobaviteljem prevladujoč položaj na trgu pri prodaji žilnih opornic. FOTO: Thinkstock

Primere obravnavajo prioritetno Na SDT so sicer po četrtkovih hišnih preiskavah v povezavi s sumi domnevno spornih poslov pri nabavi žilnih opornicpoudarili, da primere, povezane z domnevnimi zlorabami in korupcijo v zdravstvu, obravnavajo prioritetno. Tožilci, ki delajo na teh zadevah, pa so v največji možni meri razbremenjeni dela na drugih zadevah. Kot so še zapisali, so dokaze, na podlagi katerih so lahko pridobili sodne odredbe o hišnih preiskavah v zvezi s spornimi nabavami žilnih opornic, zbirali iz večjega števila virov. Pridobivanje dokazov za izdajo konkretne odredbe je bilo vezano tudi na pridobivanje dokazov iz postopkov drugih organov ter drugih kazenskih postopkov. Navedli so, da so novembra 2013 prejeli anonimno prijavo glede sporne nabave žilnih opornic in še isti mesec policiji poslali poziv za zbiranje dokazov ter o prijavi obvestili Komisijo za preprečevanje korupcije.

Zaradi očitkov storitve kaznivih dejanj na področju zdravstva so vložene štiri obtožnice zoper skupno 32 fizičnih in pet pravnih oseb ter en obtožni predlog zoper eno fizično osebo, so danes pojasnili na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT). Ni pa bila še v nobeni zadevi razpisana glavna obravnava, zato v teh primerih tudi še ni nobene sodbe.

Policija je zbrala in analizirala obsežno gradivo ter SDT tekoče obveščala o stanju zadeve. Hkrati je specializirano tožilstvo v smeri zbiranja potrebnih dokazov sodelovalo tudi z drugimi državnimi organi. Decembra 2015 je policija SDT posredovala poročilo ter jih tako seznanila, da na podlagi zbranih obvestil in pregleda pridobljene dokumentacije ni ugotovila razlogov za sum uradno pregonljivih kaznivih dejanj, vezanih na očitke iz anonimne prijave. "V sodelovanju s policijo in drugimi državnimi organi so bili v nadaljevanju na podlagi usmeritev specializiranega tožilstva zbrani potrebni dodatni dokazi, med drugim so se na podlagi odredb sodišča pridobivali tudi potrebni bančni podatki, s katerimi smo utemeljili potrebno stopnjo suma za izvedbo opravljenih hišnih preiskav. Sočasno so se na policiji in tožilstvu preučevali dokazi in dokumentacija, ki so jih zbrali drugi državni organi. Opravljene hišne preiskave predstavljajo del opravljenih aktivnosti v smeri zbiranja potrebnih dokazov, pri čemer predkazenski postopek v zadevi z opravljenimi hišnimi preiskavami še ni zaključen," so zapisali na SDT.

Preiskovalci NPU in kriminalisti so na 16 naslovih izvedli hišne preiskave v povezavi z nakupom žilnih opornic. FOTO: POP TV