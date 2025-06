Vroče bo, na Primorskem se lahko ogreje nad 35 stopinj Celzija

Vročina je v Italiji spodbudila tudi vrsto požarov, ki so izbruhnili na Siciliji in v Kalabriji, zato so za več mest od jutri naprej izdali oranžno opozorilo. Enako tudi v Franciji in drugod. Prav zato je ključno, da se dobro pripravimo tudi doma. Nikamor brez pokrival, sončnih očal in seveda vode.



Vročina pa, kot kaže, pri nas ne bo trajala dolgo, že v začetku prihodnjega tedna se bo nekoliko ohladilo.



In – kakšno poletje nas čaka, kaj kažejo napovedi? "Napovedi kažejo, da nas čaka zelo vroče in sušno poletje, poletje bo zelo podobno lanskemu poletju in poletju iz leta 2022," še razkriva naš sogovornik.