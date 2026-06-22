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Slovenija

Stopnjevanje vročine: tudi nad 35 stopinj Celzija

Ljubljana , 22. 06. 2026 11.06 pred 34 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.K.
Vročina

Vročinskega vala še ne bo konec. Od četrtka Arso napoveduje stopnjevanje vročine. Od četrtka do nedelje pričakujemo obdobje suhe vročine, saj bo nad naše kraje dotekal sicer vroč, a precej bolj suh zrak, napovedujejo vremenoslovci.

Vročina se bo od četrtka naprej stopnjevala, napoveduje vremenoslovec na Arsu Brane Gregorčič.  Kot kažejo najnovejši modelski izračuni, konca vročinskega vala tako še ni na vidiku: "Ker je v ozračju precej vlage, je že v teh dneh toplotna obremenitev velika. Hkrati pa vlažno in pregreto ozračje ustvarja ugodne pogoje za nastanek neviht. Danes in jutri se bodo predvsem popoldne in zvečer še pojavljale vročinske nevihte, v sredo pa bodo že manj verjetne."

Prihaja obdobje suhe vročine

Od četrtka do nedelje pričakujemo obdobje suhe vročine, saj bo nad naše kraje dotekal sicer vroč, a precej bolj suh zrak. To pomeni, da bodo jutra lahko za spoznanje bolj sveža, popoldnevi pa vse bolj vroči.

Vročina in hlajenje
Vročina in hlajenje
FOTO: Bobo

V drugi polovici tedna bodo tako najvišje dnevne temperature na Primorskem presegale 35 stopinj Celzija, pa tudi v notranjosti ne bo bistveno manj vroče. Stopnjo vremenskih opozoril bomo po pričakovanju morali zaostrovati, je dodal. 

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ameba_sapiens
22. 06. 2026 12.09
A boste počasi prosim nehali o vročinskih valovih govorit, če trajajo dva tedna in več, pa jih lepo poimenovat "vročinski cunamiji"?
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0 0
devote
22. 06. 2026 11.59
Gre se za to, da wefovec cionist , amer, lajnovec umetno vplivajo na vreme s tem, ko zaprasujejo nebo z letali ki vsakodnevno letijo cez slovenijo. Odsotnost gostih oblakov in nastanek koprenaste oblacnosti v hudi vrocini poleti je definitivno posledica geoinzeniringa . Ni mozno da se ne bi ob hudi pripeki preko evapotranspiracije tvorili naravni gosti oblaki, ki zastirajo sonce in ohlajajo ozracje, popoldan pa se dezuje iz njih. Ko vidite, da vztraja koprenasta oblacnost poleti ki izgleda kot sivo nebo in da na nebu ni gostih oblakov je to umetno modeliranje vremena.
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