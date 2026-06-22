Stopnjevanje vročine: tudi nad 35 stopinj Celzija

Vročina se bo od četrtka naprej stopnjevala, napoveduje vremenoslovec na Arsu Brane Gregorčič. Kot kažejo najnovejši modelski izračuni, konca vročinskega vala tako še ni na vidiku: "Ker je v ozračju precej vlage, je že v teh dneh toplotna obremenitev velika. Hkrati pa vlažno in pregreto ozračje ustvarja ugodne pogoje za nastanek neviht. Danes in jutri se bodo predvsem popoldne in zvečer še pojavljale vročinske nevihte, v sredo pa bodo že manj verjetne."
Prihaja obdobje suhe vročine
Od četrtka do nedelje pričakujemo obdobje suhe vročine, saj bo nad naše kraje dotekal sicer vroč, a precej bolj suh zrak. To pomeni, da bodo jutra lahko za spoznanje bolj sveža, popoldnevi pa vse bolj vroči.
V drugi polovici tedna bodo tako najvišje dnevne temperature na Primorskem presegale 35 stopinj Celzija, pa tudi v notranjosti ne bo bistveno manj vroče. Stopnjo vremenskih opozoril bomo po pričakovanju morali zaostrovati, je dodal.
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