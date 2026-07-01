Vročino bodo popoldne prekinile nevihte

Nevihte z nalivi in ponekod točo so že v torek zajele dele države, predvsem na Primorskem, Gorenjskem in v osrednji Sloveniji. V osrednji Sloveniji je veter podrl nekaj dreves, na Gorenjskem pa je meteorna voda zalivala objekte.

Danes zjutraj bo večinoma jasno. Najnižje temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija, v Gornjesavski dolini ter v mraziščih Notranjske pa bo okoli 15 stopinj Celzija. Dopoldne pa bo precej jasno, popoldne pa bodo posamezne nevihte.

Vročina bo popustila v četrtek, ko se bo od severa zjasnilo, so navedli na Arsu. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto se bo nadaljevalo sončno in suho vreme.