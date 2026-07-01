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Slovenija

Vročino bodo popoldne prekinile nevihte

Ljubljana, 01. 07. 2026 06.21 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Rdeči in oranžni alarm

Pred nami je še en dan velike toplotne obremenitve. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj Celzija. Arso pa nato za popoldne napoveduje nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja.

Nevihte z nalivi in ponekod točo so že v torek zajele dele države, predvsem na Primorskem, Gorenjskem in v osrednji Sloveniji. V osrednji Sloveniji je veter podrl nekaj dreves, na Gorenjskem pa je meteorna voda zalivala objekte.

Danes zjutraj bo večinoma jasno. Najnižje temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija, v Gornjesavski dolini ter v mraziščih Notranjske pa bo okoli 15 stopinj Celzija. Dopoldne pa bo precej jasno, popoldne pa bodo posamezne nevihte.

Vročina bo popustila v četrtek, ko se bo od severa zjasnilo, so navedli na Arsu. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto se bo nadaljevalo sončno in suho vreme.

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