Vroče in vlažno kot v tropih: ogrelo se bo do 36 stopinj

Petek bo večinoma sončen, v hribovitih krajih severne Slovenije bo lahko nastala kakšna nevihta, velik del države pa bo danes ostal povsem suh. Na Goriškem in Dolenjskem se bo lokalno ogrelo do 36 stopinj, v osrednji Sloveniji bo stopinja manj. Ob morju in na severovzhodu se bo temperatura ustavila pri 34 stopinjah, malce manj vroče pa bo le na severozahodu države.

Narašča tudi vlaga

Ob vse višjih temperaturah zraka v zadnjih dneh počasi narašča tudi vlaga, zato vročino še težje prenašamo, kot bi jo sicer. Pokazatelj, kako soparno je ozračje, je rosišče. S tem izrazom označujemo temperaturo, pri kateri se začne iz vlažnega zraka izločati vodna para. Več kot je vlage v zraku, višja je temperatura rosišča in večji je občutek vročine.

Poleti se pri nas običajna temperatura rosišča giblje okoli 15 stopinj Celzija, vrednosti okoli 25 stopinj Celzija, ki so bile po nevihtah včeraj popoldne dosežene ponekod na jugu države, pa so za naše podnebje izjemno visoke in so bolj značilne za tropski pas.

Pri vročem in vlažnem zraku se precej zmanjša učinkovitost hlajenja našega telesa, saj znoj izhlapeva počasneje, zato nam je še bolj vroče, kot bi pričakovali glede na izmerjeno temperaturo zraka. Na žalost tudi v prihodnjih dneh ne kaže, da bi se zrak bistveno osušil.