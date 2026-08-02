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Slovenija

Vroče jutro, že ob 6. uri padla tridesetica

Ljubljana, 02. 08. 2026 09.14 pred 37 minutami 1 min branja 9

Avtor:
A.K.
Skok v morje

Na Primorskem se zaradi burje ponoči ni ohladilo, temperature pa so se že v zgodnjih jutranjih urah povzpele nad 30 stopinj Celzija. Arso napoveduje jasno vreme in ekstremno vročino, ki bo ponekod dosegla 38 stopinj.

Ponoči je na Primorskem zapihala burja, zaradi katere se marsikje temperatura ni spustila pod 28 stopinj Celzija. Zelo toplo je tudi ob 6. uri, v Podnanosu so izmerili že več kot 30 stopinj Celzija, pravi Arso.

Drugače je bilo v zatišnih legah na Notranjskem. Tam se je temperatura ponekod spustila pod 15 stopinj Celzija. 

Včeraj je bil znova zelo vroč dan, ki so ga v popoldanskih urah predvsem na severozahodu države nekoliko osvežile plohe in nevihte. Živo srebro se je znova povzpelo nad 35 stopinj Celzija, najbolj vroče je bilo v Biljah (39,2 stopinj Celzija).

Vročinski val
Vročinski val
FOTO: Bobo

Po še ne povsem preverjenih podatkih so na 13 postajah izmerili avgustovske rekorde, od tega na štirih postajah tudi absolutne.

Kaj nas čaka?

Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, kjer bo tudi najbolj vroče - do okoli 38  stopinj Celzija. Toplotna obremenitev bo čez dan po nižinah zelo velika, omenimo pa tudi, da je bila že tretji dan zapored presežena opozorilna vrednost ravni ozona na merilnem mestu v Kopru. Zvečer so se ravni ozona znižale in jutri zaradi šibke burje ne pričakujejo tako visokih vrednosti, še napoveduje Arso. 

V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

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KOMENTARJI9

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Pomladni cvet
02. 08. 2026 09.59
temperatura bo ponekod danes presegla čez 40, kakšnih 38 nekaj
Odgovori
0 0
Pomladni cvet
02. 08. 2026 10.00
tako vroče kot je že sedaj danes zjutraj še nikoli ni bilo v zgodovini meritev, komot rečem da bo marsikje preseglo danes 40 stopinj
Odgovori
0 0
Ananas3456
02. 08. 2026 09.57
Čist ok. Poletje je naj bo toplo.
Odgovori
0 0
Hahahhaha
02. 08. 2026 09.57
Spodnji clanek ko se ne da komentirat je vojna propaganda itd..
Odgovori
+1
1 0
MEDKO
02. 08. 2026 09.56
Kot bi pihal z vročim fenom. Ob 2 zjutro je bilo v okolici Ajdovščine več kot 31.
Odgovori
0 0
Hahahhaha
02. 08. 2026 09.54
Podnebna propaganda...
Odgovori
-1
1 2
Red October
02. 08. 2026 09.51
Ne nategujte naroda s temperaturami, 38, 39 stopinj. Če je zjutraj že 30, je popoldne čez 40 stopinj.
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+2
2 0
Verus
02. 08. 2026 09.43
ste ugotovili, kako ni medija, ki bi napisal, da se zvečer prijetno shladi, da so jutra prijetno ohlajena? Vi potem mislite, da je samo pri vas.
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+1
2 1
roten
02. 08. 2026 09.35
Očitno bo treba kaktuse gojiti
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+1
1 0
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