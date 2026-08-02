Vroče jutro, že ob 6. uri padla tridesetica

Ponoči je na Primorskem zapihala burja, zaradi katere se marsikje temperatura ni spustila pod 28 stopinj Celzija. Zelo toplo je tudi ob 6. uri, v Podnanosu so izmerili že več kot 30 stopinj Celzija, pravi Arso.
Drugače je bilo v zatišnih legah na Notranjskem. Tam se je temperatura ponekod spustila pod 15 stopinj Celzija.
Včeraj je bil znova zelo vroč dan, ki so ga v popoldanskih urah predvsem na severozahodu države nekoliko osvežile plohe in nevihte. Živo srebro se je znova povzpelo nad 35 stopinj Celzija, najbolj vroče je bilo v Biljah (39,2 stopinj Celzija).
Po še ne povsem preverjenih podatkih so na 13 postajah izmerili avgustovske rekorde, od tega na štirih postajah tudi absolutne.
Kaj nas čaka?
Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, kjer bo tudi najbolj vroče - do okoli 38 stopinj Celzija. Toplotna obremenitev bo čez dan po nižinah zelo velika, omenimo pa tudi, da je bila že tretji dan zapored presežena opozorilna vrednost ravni ozona na merilnem mestu v Kopru. Zvečer so se ravni ozona znižale in jutri zaradi šibke burje ne pričakujejo tako visokih vrednosti, še napoveduje Arso.
V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
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