Vroče jutro, že ob 6. uri padla tridesetica

Ponoči je na Primorskem zapihala burja, zaradi katere se marsikje temperatura ni spustila pod 28 stopinj Celzija. Zelo toplo je tudi ob 6. uri, v Podnanosu so izmerili že več kot 30 stopinj Celzija, pravi Arso.

Drugače je bilo v zatišnih legah na Notranjskem. Tam se je temperatura ponekod spustila pod 15 stopinj Celzija.

Včeraj je bil znova zelo vroč dan, ki so ga v popoldanskih urah predvsem na severozahodu države nekoliko osvežile plohe in nevihte. Živo srebro se je znova povzpelo nad 35 stopinj Celzija, najbolj vroče je bilo v Biljah (39,2 stopinj Celzija).