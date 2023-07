Vroče poletje in drugi ekstremi(zmi)

Zaskrbi me, ko pod članki, ki poročajo o vedno novih vročinskih rekordih, najdem prenekatere objave v smislu Haha, a rekord imamo pri 17 stopinjah? ali pa Saj je poletje, normalno je, da je vroče. ter podobne iz istega koša. A žal ali pa na srečo svet ni omejen na našo teraso v senci, našo vas, državo ... Merjena povprečja so merjena globalno. Kar pomeni – če spomnim na osnove geografije – da je trenutno nekje na svetu tudi zima, ki je toplejša, kot bi morala biti. In tudi trenutne zimske temperature štejemo v to povprečje, ki raste. In ruši rekorde! Spomnimo, kako so npr. v Španiji temperature že aprila letos za več kot 10 stopinj presegle običajne vrednosti v tem času in se približale 40OC, minuli mesec šle čez 45 OC – ob le še 10% zalogah pitne vode v rezervoarjih, medtem ko cele regije kmetijstvu zapirajo vodo.

Če torej pogledamo različne konce sveta in temperature ta hip, lahko vidimo jasen trend pregrevanja. Ko beremo o tem, kako se povprečna temperatura dvigne za 1 stopinjo, se nam morda to ne zdi veliko niti dovolj pomembno, da bi bilo vredno naše pozornosti ali skrbi. A že ta 1 stopinja pomeni npr. povečano izhlapevanje vode in večje zadrževanje pare v zraku. Posledično to prinaša tveganje za oskrbo z vodo, hrano ... ter povečane obremenitve za zdravje ljudi in drugih živih bitij. Ponovno tukaj govorimo o povprečju , kar pomeni, da se bo nekje pregrelo za bistveno več in bodo vplivi na ekosisteme še toliko večji. Dvig temperatur še posebej prizadene določene ekosisteme, ki so ključni za zagotavljanje biotske raznolikosti ter igrajo pomembno vlogo pri samem blaženju podnebnih sprememb (npr. mokrišča). Toliko o tem, da senca na moji terasi sicer morda res dobro dene, a je z vidika globalne katastrofe povsem nepomembna.

Če smo še prejšnji teden brali o vročinskih rekordih, danes beremo o poplavah, izjemnih neurjih; ni nam treba daleč, pri nas so. Tragične fotografije polnijo naslovnice. Mediji poročajo. Očitno res potrebujemo ekstreme razmere in šokantne fotografije, da naš planet dobi nekaj pozornosti tudi na ta način. Škoda. Škoda za vse vsebine, ki ostanejo spregledane, vse pobude, ideje in rešitve – ki so nekje tam zunaj, a jim taki in drugačni interesi preprečujejo, da bi se pokazale nekje na modni pisti objav o znanih in manj znanih obrazih, političnih spletkah in obračunavanjih. Sprašujem se, ali gre pri podnebnih spremembah res za teme, ki so tako zelo nepomembne in nezanimive, da ostajajo spregledane? Pri tem si pomagam z nekaj podatki o tem, kako te teme dojemamo Slovenci.

Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) je v minulih tednih objavil rezultate Javnomnenjske raziskave o podnebnih spremembah, ki jo je, v sodelovanju z Valiconom, izvajal v prvi polovici letošnjega leta. Sodeč po rezultatih te raziskave, je 63,3 % Slovencev seznanjenih s problematiko podnebnih sprememb, najnižjo raven seznanjenosti pa – vsaj na moje presenečenje – izkazuje starostna skupina 25-34 let. Še več, kar 68 % Slovencev je zaskrbljenih zaradi učinkov podnebnih sprememb – zaskrbljenost je največja med mladimi (v starostni skupini 18-24). PIC ugotavlja, da več kot 80 % Slovencev občuti vsaj manjše učinke podnebnih sprememb; nekateri so občutili tudi večje. Spomnimo: mineva leto dni od največjega požara v zgodovini Slovenije, ki je lani – kot posledica dolge in ekstremne suše – opustošil Kras. Danes je nekomu odkrilo hišo in izruvalo sadovnjak.