Vroče poletje pustilo posledice: kakšno vino lahko pričakujemo letos?

V Vipavski dolini in Goriških brdih se trgatev počasi zaključuje. Zaradi ekstremne vročine in suše je grozdja za četrtino manj od povprečnih letin, je pa kakovost zelo dobra. Še posebej dober vinski letnik si obetajo med rdečimi vini. Tako vinogradniki kot strokovnjaki pa opozarjajo, da brez ukrepov zoper sušo v prihodnje ne bo šlo.