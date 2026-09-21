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Vroče poletje pustilo posledice: kakšno vino lahko pričakujemo letos?

Nova Gorica, 21. 09. 2026 18.22 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Grozdje

V Vipavski dolini in Goriških brdih se trgatev počasi zaključuje. Zaradi ekstremne vročine in suše je grozdja za četrtino manj od povprečnih letin, je pa kakovost zelo dobra. Še posebej dober vinski letnik si obetajo med rdečimi vini. Tako vinogradniki kot strokovnjaki pa opozarjajo, da brez ukrepov zoper sušo v prihodnje ne bo šlo.

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