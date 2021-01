Vroče pred nezaupnico. Počivalšek: Izdaja je bil Šarčev odstop

Pravi, da čeprav so organi Stranke modernega centra "jasno in enotno zavrnili ponudbo Karla Erjavca", še vedno dobiva klice in pobude, naj še enkrat premislijo. "Erjavca ne podpiramo iz več razlogov. Ključen je seveda ta, da smo v najhujši krizi zadnjih desetletij in ni čas za politične igrice. Namesto tega bi se morali povezati in sodelovati v tem boju proti virusu. Sedaj potrebujemo stabilnost in zanesljivost," pa zatrjuje Počivalšek. "Sedaj smo v vladi s partnerji, ki nas pogosto nervirajo in s katerimi ne delimo vseh vrednot. Pa vendar so navkljub vsem tem razlikam odnosi korektni in delo poteka zelo operativno," še dodaja Počivalšek, za katerega je sedanja koalicija "za nekaj zvezdic boljša" od Šarčeve.

"Dobro, da je predlog konstruktivne nezaupnice končno res vložen. Že nekaj mesecev je politično dogajanje talec tega projekta KUL in končno se bomo lahko prešteli in presekali to umetno ustvarjanje vladne krize. Vso energijo in ves naš čas moramo vložiti v prizadevanje za zajezitev epidemije ter gospodarsko okrevanje," pa meni Počivalšek, ki Šarcu tudi očita, da je z odstopom sprožil "politično histerijo": "Kdo torej dejansko ogroža vladavino prava in slovensko demokracijo? Zadnje tedne lahko spremljate brutalen pritisk na poslance, ki ne podpirajo kandidature Karla Erjavca za mandatarja."

Ob izjavo se je sicer Šarec že obregnil. "Danes se kaže, da je bila takratna, "lastna računica", kakor jo poimenujete, upravičena. Nekateri pač ravnamo tako, kadar nimamo večine v DZ in ne želimo mešetariti. Sedanja vlada in njena ravnanja potrjujejo, da bi bilo takrat boljše iti na volitve. Na seji DZ se bomo prešteli," je dejal.

Pritiska se zaveda tudi Počivalšek. "Te dni se govori tudi o izdaji volivcev. Stranka SMC ostaja zvesta svojim vrednotam in programu. 2018 smo zaupali mandatarstvo Marjanu Šarcu, ki je odstopil zaradi lastne računice. Če kaj, potem je bila to edina izdaja v tem mandatu," pravi na očitke, da se stranka s podporo Janši obrača od svojih temeljih vrednot.

Kot je po vložitvi predloga v DZ v petek poudaril Erjavec, konstruktivno nezaupnico vlagajo, ker je treba preprečiti kršenje temeljnih pravnih načel, kot so vpletanje v pravosodje, preprečevanje svobode medijev, posege v policijo in državno tožilstvo. Ocenil je tudi, da je bila vlada neuspešna v boju z epidemijo covida-19.

Glasovanje o predlogu konstruktivne nezaupnici v DZ je tajno, da bi uspela, pa mora zanjo glasovati najmanj 46 poslancev. To pa pomeni, da bodo na koncu odločale odločitve posameznikov, ki bi si do glasovanja morda utegnili premisliti o tem - komu so naklonjeni.

In prav preštevanje, ki ga izpostavljata oba politika, bo ključno. Pod predlog konstruktivne nezaupnice se je namreč podpisalo le 42 poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem (LMŠ), ki za novega predsednika vlade predlaga Erjavca. To pa pomeni, da koalicija ustavnega loka pred glasovanjem nima zagotovljene večine.

Se pa oba strinjata, da je veliko na kocki za stranko DeSUS. DeSUS se bo po mnenju Pengova Bitenca v primeru Erjavčeve izvolitve znašla v novi koaliciji. Če pa nezaupnica ne bo uspela, se bo morala po njegovih besedah stranka odločiti, kaj želijo in kakšna je njena politika. Poslanci bodo v tem primeru pač iz opozicije glasovali po svoje, a bo trpela njihova kredibilnost, tudi v odnosu do Janševe vlade. Trije so se namreč podpisali pod predlog nezaupnice. "Da najprej podpišeš pobudo za rušenje vlade, potem pa bi v primeru neuspeha še sodeloval z Janšo, je malo plehko in pritlehno celo za slovenske politične razmere," ugotavlja Pengov Bitenc.

"Glede na to, s kakšno muko so nabrali 42 podpisov, menim, da so možnosti za uspeh minimalne. V tajnem glasovanju je sicer mogoče vse, a zdrava pamet pravi, da tu dovolj glasov ne bo, ker če bi bili, bi se že izpostavili in s tem sprostili pritisk, ki se vrši nanje od zunaj," pa za STA meni analitik Rok Čakš .

Politični analitik Aljaž Pengov Bitenc je sicer nekaj dni pred glasovanjem za STA ocenil, da odzivi iz koalicije kažejo na živčnost in je obema stranema jasno, da situacije nimata popolnoma pod nadzorom. Tudi plakatne akcije, usmerjene v poslance SMC in poslanca DeSUS Branka Simonoviča , so po mnenju analitika dokaz, da ne ena ne druga stran ne vesta, kako se bo to razpletlo.

Grožnje niso rešitev

V razgretem ozračju so torej te dni padale tudi grožnje, od katerih pa se pobudniki nezaupnice distancirajo."Grožnje poslancem, Simonoviču ali drugim, in grožnje nasploh, so neprimerne in jih obsojam. Ne glede na različnost mnenj politikov in državljanov take aktivnosti in besede ne pripomorejo k normalizaciji države," pravi predsednica SD Tanja Fajon.

Simonovič je sicer napovedal, da bo Policiji prijavil grožnje, ki so se pojavile ob odločitvi, da se ne bo podpisal pod konstruktivno nezaupnico. Na profilu Anonymous Slovenia na Twitterju so poslancu očitali, da je izdal svoj narod.

So pa pobudniki nezaupnice te dni trkali predvsem na vest ključnih poslancev. "Za stanje v državi nikakor ni kriv Janša sam, pač pa tisti, ki ga podpirajo in s tem omogočajo. Ob nezaupnici bodo zato v volilni kabini, kot je nekoč rekel Churchill, prsa vsakega poslanca kletka, v kateri se bojujeta dve veverici: njegova vest in njegova kariera," pravi Luka Meseciz Levice.