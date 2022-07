Vroče tudi živalim: V ZOO Ljubljana jih hladijo tudi s sladoledom

Oskrbniki skrbijo za svežo pitno vodo. Živali, ki se rade hladijo v vodi pa imajo v ogradah naravne bajerje. Oskrbniki prašičem omogočijo valjanje po blatu, slonico Gango tuširajo, za gibone in leve namestijo senčila ter zamegljujejo ograde losa, severnih jelenov, mačjih pand in slonice.

Vsaka živalska vrsta ima temperaturno območje, v katerem lahko preživi, torej najnižjo in najvišjo možno temperaturo. Ta razpon se od vrste do vrste razlikuje. V ljubljanskem živalskem vrtu so na visoke temperature najmanj občutljive kamele in noji, ki so puščavske in polpuščavske živali in so tako prilagojene na visoke temperature v okolju.

Kako se živali ohlajajo same?

Kamela lahko podnevi svojo telesno temperaturo zviša s 37 na 41 stopinj Celzija ter s tem zmanjša temperaturno razliko med telesom in okoljem, se manj znoji in privarčuje vodo. Ponoči pa svojo toploto oddaja v hladnejšo okolico in se ohladi.

Tudi noji lahko telesno temperaturo povišajo. Njihova običajna telesna temperatura je od 40 do 42 stopinj Celzija, povišajo jo pa lahko na 47 stopinj in tako privarčujejo vodo. Vodo pa privarčujejo tudi tako, da namesto urina izločajo sečno kislino.