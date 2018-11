Vroče v DZ: Möderndorfer prvaka SDS označil za Princa teme

Današnja izredna seja državnega zbora o dogovoru Združenih narodov o migracijah je bila dve uri prekinjena. Prekinil jo je podpredsednik DZ Jože Tanko, ker službe DZ poslanca SMCJanija Möderndorferja kljub njegovi zahtevi niso odvedle s seje. Nadaljevala se je ob 16. uri.

Möderndorfer, ki je bil kritičen do izjav opozicije glede dogovora, je dejal, da je predlagatelj seje Janez Janša govoril o tem, da ni osnove za odločanje. "Gospod Grims(Branko, poslanec SDS, op. a.), gospod Princ teme in vsi ostali, res je, ni osnove, ker sploh ne vem, o čem odločamo tukaj," je povedal Möderndorfer.

Tanko, ki je vodil sejo, je nato dejal, da je poslanec SMC tudi sam v postopkovnem predlogu pred tem zahteval, da se o nikomer ne govori zaničujoče, in ga prosil, da to upošteva. Möderndorfer je to zahteval zaradi po njegovem mnenju zaničujočih izjav poslanca SNS Zmaga Jelinčiča.

Tanko je napovedal, da bo Möderndorferju v nasprotnem primeru odvzel besedo. Zaničujoč je po Tankovem mnenju izraz Princ teme. Zahteval je tudi, da se Möderndorfer poslancu, ki ga je tako poimenoval, opraviči.

Ker ga poslanec SMC ni upošteval, mu je podpredsednik DZ izrekel dva opomina in mu nato odvzel besedo. Od služb DZ pa je zahteval, da ga odvedejo s seje. Sprva je sejo prekinil za pet minut, nato pa še za pet, ker tega niso storile. Nazadnje je sejo prekinil še za pol ure in sklical srečanje predsednikov poslanskih skupin.

Okoli 14.50 so sejo prekinili še za nadaljnje pol ure, je sporočila podpredsednica DZ Tina Heferle. Nato je okoli 15.20 sporočila, da je seja prekinjena do 16. ure.

Tedaj so jo tudi nadaljevali. Na seji, ki jo tako kot pred prekinitvijo zaznamuje burna razprava o globalnem dogovoru, je navzoč tudi Möderndorfer.

V SMC razmišljajo o predlogu za razrešitev Tanka, ta meni, da je ravnal korektno

V poslanski skupini SMC menijo, da je ukrep, ki ga je na današnji seji DZ poslancu Janiju Möderndorferju izrekel podpredsednik DZ Jože Tanko, nesorazmeren in prehiter. Zato napovedujejo pritožbo na komisijo DZ za poslovnik, razmislili pa bodo tudi o možnosti predloga za razrešitev Tanka. Ta pravi, da je ravnal korektno in v skladu s poslovnikom.

V SMC vztrajajo pri tem, da pri Möderndorferju kršitve ni bilo. "Najprej je bil izrečen prvi in zatem drugi opomin, medtem ko poslanec vmes ni imel besede. To je poseg v svobodo govora in v pravico poslanca," je pojasnila namestnica vodje poslanske skupine SMCJanja Sluga.

Napovedala je, da se bo SMC pritožila na komisijo za poslovnik in zahtevala ukrepanje, tako zaradi odvzema besede poslancu ter ukrepa odstranitve s seje. Med možnostmi pa je tudi razmislek o predlogu za razrešitev podpredsednika DZ iz vrst SDS.

Po Tankovem mnenju je politično nesprejemljivo in nekorektno, da koalicija predlaga razrešitev podpredsednika DZ iz vrst največje opozicijske stranke. "Menim, da nisem naredil nič neetičnega, nič neposlovniškega ali neustavnega. Uporabil sem instrumente, ki so v takih primerih predvideni. Če legalno vodenje seje DZ ocenjujejo kot neprimerno, se sprašujem, zakaj imamo sploh pravila v DZ," je dejal.

Med daljšo prekinitvijo seje so glede tega razpravljali vodje poslanskih skupin. Zatem je vodenje seje prevzel predsednik DZ Dejan Židan, ki je preklical ukrep odstranitve poslanca s seje. Dogovorili so se, da Möderndorfer dobi besedo kot zadnji razpravljavec.

Tanko je sicer pojasnil, da je poslanec SMC kakšno uro in pol pred tem, ko je sam prevzel vodenje seje DZ, zahteval od predsedujoče, da tiste poslance, ki uporabljajo zaničujoče besede, prekine in opozori."Ko je on govoril o Princu teme, sem jaz le citiral tisto, kar je on zahteval od drugih, ter ga pozval k opravičilu," je povedal.

Ker je poslanec SMC nadaljeval, mu je najprej izrekel en opomin in po opozorilu še drugega, zatem pa mu odvzel besedo. Ker Möderndorfer opozoril ni upošteval, mu je izklopil mikrofon in zaradi burnih reakcij izrekel še ukrep odstranitve s seje, je pojasnil Tanko. Po njegovih navedbah mora namreč predsedujoči zagotoviti red pri delu DZ in to je, kot pravi, storil z vso odgovornostjo.

Dodal je, da predsedujoči med sejo razlaga poslovnik, če se kdo z odločitvijo ne strinja, pa se lahko obrne na komisijo za poslovnik.

"Žaljive, ponižujoče in omalovažujoče navedbe, ki deskriditirajo integriteto poslanca, sodijo v kategorijo neprimernega govora. Kot predsedujoči sem dolžan ukrepati," je poudaril Tanko. Medtem pa Sluga meni, da imenovanje "Princ teme" ni nikakršna žalitev. Spomnila je, da je izraz uporabljal že nekdanji predsednik Janez Drnovšek.

Na današnji seji sicer poslanci razpravljajo o dogovoru ZN o migracijah.