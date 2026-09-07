Prihaja dež: v torek do 34 stopinj, v četrtek ne bo šlo čez 20

V petek so na 16 merilnih mestih po Sloveniji izmerili nove najvišje septembrske temperature. "V soboto je petkovo najvišjo septembrsko temperaturo popravila meteorološka postaja Metlika, kjer se je segrelo do 35 stopinj Celzija," so zapisali na agenciji.

Najtoplejša postaja ob tem koncu tedna je bila postaja v Dobličah pri Črnomlju, kjer se je minuli petek segrelo do 35,3 stopinje Celzija. Ob tem so na Arsu zapisali, da je možno, da bomo kakšen septembrski temperaturni rekord presegli v prvi polovici tega tedna. Za danes pa so napovedali najvišje dnevne temperature od 27 do 33 stopinj Celzija, za torek pa, da bi lahko temperatura ponekod dosegla tudi 34 stopinj Celzija.

"Začetek tedna bo sicer večinoma jasen. Danes zvečer bo predvsem na severozahodu, ob vplivu višinske motnje, možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo precej jasno, tudi v sredo bo večji del dneva še sončno," so še zapisali na agenciji.