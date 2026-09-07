Prihaja dež: v torek do 34 stopinj, v četrtek ne bo šlo čez 20

V petek so na 16 merilnih mestih po Sloveniji izmerili nove najvišje septembrske temperature. "V soboto je petkovo najvišjo septembrsko temperaturo popravila meteorološka postaja Metlika, kjer se je segrelo do 35 stopinj Celzija," so zapisali na agenciji.
Najtoplejša postaja ob tem koncu tedna je bila postaja v Dobličah pri Črnomlju, kjer se je minuli petek segrelo do 35,3 stopinje Celzija. Ob tem so na Arsu zapisali, da je možno, da bomo kakšen septembrski temperaturni rekord presegli v prvi polovici tega tedna. Za danes pa so napovedali najvišje dnevne temperature od 27 do 33 stopinj Celzija, za torek pa, da bi lahko temperatura ponekod dosegla tudi 34 stopinj Celzija.
"Začetek tedna bo sicer večinoma jasen. Danes zvečer bo predvsem na severozahodu, ob vplivu višinske motnje, možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo precej jasno, tudi v sredo bo večji del dneva še sončno," so še zapisali na agenciji.
V sredo popoldne na zahodu predfrontalne plohe in nevihte
Zapihal bo jugozahodni veter, ki bo naznanil prihajajočo spremembo vremena. V sredo popoldne se bodo na zahodu začele pojavljati predfrontalne plohe in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek širile proti vzhodu.
Po trenutnih modelskih izračunih se bodo padavine najbolj okrepile v četrtek zjutraj, ko bo Slovenijo zajela hladna fronta, napovedujejo na Arsu. "Nadaljnji potek padavin v četrtek čez dan je še nekoliko negotov in bo med drugim odvisen od lege ter razvoja ciklona v naši bližini," so še zapisali.
Sprva bodo padavine predvsem konvektivnega značaja, torej v obliki ploh in neviht, v četrtek pa bodo postopno postajale bolj enakomerne, še napovedujejo. Le ob morju bodo tudi v četrtek še možne nevihte.
Četrtek bo občutno hladnejši dan, v notranjosti Slovenije temperatura večinoma tudi popoldne ne bo dosegla 20 stopinj Celzija. "Trenutni modelski izračuni so glede količine padavin še vedno radodarni. Do četrtka zvečer bo predvidoma največ dežja padlo na jugozahodu države (od 40 do 80 mm), v večjem delu države lahko pričakujemo med 20 in 50 mm dežja, najmanj pa proti vzhodu (10 do 30 mm)," napovedujejo.
"Predvsem v bližini toplega morja in ob gorskih pregradah zahodne Slovenije bi lahko krajevno ob nalivih padlo tudi več padavin. Kot kaže, bo razmeroma hladno in nestanovitno vreme pri nas vztrajalo tudi v petek in v soboto," so še zapisali na Arsu.
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