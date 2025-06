Vročico finala Lige prvakov je Heineken prenesel tudi v Ljubljano

Prave navijače je bilo na mestnih ulicah videti že več ur pred uradnim začetkom dogodka, ki se je pričel z glasbo DJ Matthewza in domislicami vsestranskega medijskega ustvarjalca Tadeja Briclja ter zabavnimi aktivnostmi, kot so snemanje 360-stopinjskega nogometnega videa, fotografiranje s Heineken foto okvirjem, napovedovanje rezultata z možnostjo osvojitve praktičnih nagrad, "fan-cam" ter ročni in sedeči nogomet.

Sobota v centru Ljubljane je bila prvi zares poletni dan letošnjega leta, saj so se temperature povzpele skoraj do 30 stopinj Celzija. A na Pogačarjevem trgu bi bilo vroče, tudi če bi živo srebro ostalo precej nižje, saj se je tam zbralo okoli dva tisoč nogometnih navdušencev, ki jim je ogled neposrednega prenosa finala UEFA Champions League iz Allianz Arene v Münchnu na velikem LED zaslonu omogočil Heineken kot generalni sponzor Lige prvakov.

Ob natanko 20.50 uri je Pogačarjev trg utihnil ob čudoviti izvedbi uradne himne Lige prvakov v izvedbi operne pevke Eve Černe in violinistke Maše Golob, nato pa je razpoloženje eksplodiralo v pravi nogometni vročici, ki jo je ob polčasu še spodbudil izjemen in energičen nastop mednarodno priznanega violinista Andrija Abramović ob spremljavi plesne skupine On Stage Art, ki deluje pod umetniškim vodstvom Karin Putrih.

Tekmo si je na Pogačarjevem trgu ogledalo tudi nekaj znanih obrazov, med njimi tudi nekdanja nogometaša, branilec Denis Šme in vratar Nejc Vidmar, ki je iskreno priznal, da se večer ni odvil po njegovih željah, saj je zmago bolj privoščil Interju. "A danes izzivu žal niso bili kos in PSG je zasluženo zmagal. Sam si finala Lige prvakov v živo še nikoli nisem ogledal, bi si ga pa z veseljem, mora biti res nekaj posebnega. Je pa tudi ogled na Pogačarjevem trgu super, pozdravljam takšne dogodke, saj ima šport res neverjetno moč, da ljudi združuje," je povedal Nejc.

Med obiskovalci je bila tudi simpatična TV voditeljica in igralka Melani Mekicar, ki pravi, da ji je pri športnih dogodkih najbolj všeč družabni vidik, "največja navijača, ki ju jaz poznam, pa sta moj fant in moj oči, ki danes navijata za PSG. Tudi meni osebno, čeprav imam rada Milano, je Pariz bolj všeč," se je nasmejala Melani, njene besede pa so prinesle še dodatno srečo pariškemu klubu, saj je prav v tem trenutku v mrežo Interja padel že četrti gol.

Heineken je tako ponovno uspešno združil športno navdušenje z edinstvenim zabavnim doživetjem ter poskrbel za enega večjih športno obarvanih dogodkov v središču mesta. "Kot generalni sponzor Lige prvakov lahko ljubiteljem nogometa ponudimo resnično nepozabna doživetja, saj si pravi navijači zaslužijo samo najboljše," je ob zaključku veselega nogometnega druženja v Ljubljani poudarila Katja Sabadin, vodja blagovne znamke Heineken v Pivovarni Laško Union, navijači pa so se ob glasbeni kulisi DJ Matthewsa zabavali še pozno v noč.

Naročnik oglasne vsebine je Heineken.