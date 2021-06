Vrhunec vročinskega vala: temperature do 37 stopinj Celzija

Tudi sredo bo sončna in vroča. Popoldne in zvečer bo na severu že možna kakšna ploha ali nevihta. Še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 21, v alpskih dolinah okoli 11, najvišje dnevne pa od 26 do 33 stopinj Celzija.

Prva polovica leta 2021 nam je prinesla številne vremenske ekstreme, tako smo februarja marsikje beležili rekordno visoke, aprila pa rekordno nizke temperature. Zelo hladno vreme nas je spremljalo tudi v maju, ki ga je poleg nizkih temperatur zaznamovala tudi velika, v večjem delu Slovenije celo rekordna količina padavin. Pravo nasprotje maju pa je junij, ki se bo uvrstil med tri najbolj suhe, najtoplejše in z več kot 300 urami sončnega obsevanja tudi med najbolj sončne junije v zgodovini meteoroloških meritev, poudarja naš prognostik Rok Nosan . V večjem delu države obilnejših padavin nismo imeli že več kot tri tedne, kar je ob sončnem in vročem vremenu v zadnjih 14 dneh močno izsušilo vrhnji sloj tal in marsikje se že kažejo prvi znaki kmetijske suše.

NIJZ: Poskrbite za zaščito pred soncem

Vročina v okolju lahko povzroči številne škodljive vplive na zdravje, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Z upoštevanjem napotkov za ravnanje v obdobju visokih temperatur lahko škodljive vplive omilimo ali preprečimo, pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Vročina najbolj prizadene starejše in otroke. Bolj ogroženi so tudi bolniki z obolenji, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu, na mobilnost in sposobnost presojanja (npr. bolniki s srčno-žilnimi obolenji).

Daljše izpostavljanje vročini lahko povzroči kožne izpuščaje, vročinske krče, vročinsko izčrpanost, omedlevico ali pa vročinsko kap. Težave lahko preprečimo tako, da zmanjšamo obremenitev telesa s toploto. To lahko storimo z umikom v senco ali v hladnejše prostore, omejimo fizično aktivnost, uživamo zadosti tekočine in izberemo primerna oblačila.

NIJZ opozarja tudi na zaščito pred soncem. V času njegove največje moči (med 10. in 17. uro) moramo poiskati senco. Kot poudarjajo na Arsu, UV-indeks sredi dneva ob jasnem vremenu po nižinah doseže vrednost okoli 9, v gorah pa med 10 in 10,5. Najvišji je ob sončnem poldnevu, ko je sonce najvišje na nebu, odvisen pa je tudi od stopnje oblačnosti. Tudi skozi tanjše plasti oblakov lahko prodre do okrog 80 % UV-sevanja. Sončni žarki so najmočnejši dve uri pred in tri ure po sončnem poldnevu, so zapisali.