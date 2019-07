Vročina bo lahko vztrajala dalj časa

Vremensko dogajanje nad srednjo Evropo bo danes nekoliko razgibal le prehod oslabljene hladne fronte, ki bo popoldne in zvečer obrobno vplivala tudi na vreme pri nas. Po včerajšnji suhi soboti lahko tako danes spet pričakujemo nastanek krajevnih ploh in neviht. A fronta se bo hitro pomaknila proti vzhodu celine, za njo pa se bo nad srednjo Evropo okrepil anticiklon s suho zračno maso, tako da bo možnost za nastanek padavin večji del prihodnjega tedna zelo majhna.

Kaj lahko pričakujemo danes?

Dopoldne bo povsod sončno z nekaj prosojne oblačne koprene. Temperatura bo ob šibki pomoči jugozahodnega vetra hitro naraščala in marsikje bo že pred poldnevom presegla 30 stopinj Celzija. Sončno in vroče poletno vreme bo na Primorskem in Notranjskem vztrajalo vse do večera, drugod pa se bo oblačnost popoldne nekoliko povečala. Pojavile se bodo krajevne nevihte, ki bodo zaradi velike pregretosti ozračja lahko tudi izrazitejše.

Sredi popoldneva bodo nevihte najprej začele nastajati nad severno Slovenijo, pozno popoldne in zvečer pa se bodo širile proti jugovzhodu države. Kakšna nevihta se lahko pojavi tudi na severnem Primorskem in v osrednji Sloveniji, medtem ko bo ob morju in na Notranjskem najverjetneje ostalo povsem suho. Ob nastanku krajevnih neviht bo predvsem na Štajerskem in v Prekmurju za krajši čas zapihal okrepljen severni veter.

Pred nastankom neviht bo vročina najbolj pritiskala v osrednji in jugovzhodni Sloveniji ter na Goriškem, kjer pričakujemo do 33 stopinj Celzija. Tudi drugod po državi bo malo nad 30 stopinj Celzija, izjema so alpske doline, kjer jih bo 29.