Vročina bo spet bolj pritisnila, a ne za dolgo

Kljub še vedno visokim temperaturam ob morju, se je to včeraj po zaslugi burje precej ohladilo. Le v nekaj urah se je njegova temperatura z 29 spustila na le 22 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh bosta do izraza prišla obalna termična vetrova maestral in burin, zato se bo morje spet precej ogrelo.

Rosišče je temperatura, pri kateri se začne iz vlažnega zraka izločati voda. Več kot je vodne pare v zraku, višja je temperatura rosišča, vročino pa zato še toliko težje prenašamo. Običajna temperatura rosišča se pri nas poleti giblje okoli 15 stopinj Celzija, vrednosti okoli 25 stopinj Celzija pa so za naše podnebje izjemno visoke in so bolj značilne za tropski pas. Pri vročem in vlažnem zraku se precej zmanjša učinkovitost hlajenja našega telesa, saj znoj ne izhlapeva ali pa izhlapeva počasneje, zato nam je še bolj vroče, kot bi pričakovali glede na izmerjeno temperaturo zraka.

Kaj pravi vremenska napoved?

Naši kraji bodo ta konec tedna zelo blizu središča anticiklona, kar nam prinaša obilo sonca in prijetne poletne temperature. Sončno soboto pričakujejo v večjem delu Evrope, pod vplivom ciklonskih vrtincev bo deževalo le na skrajnem severu in vzhodu stare celine ter ponekod na Britanskem otočju.

Sobota in nedelja bosta sončni z odlično vidljivostjo, zato boste na svoj račun prišli tudi ljubitelji gora. Po jutranjem zatišju se bo danes spet prebudil vzhodni veter, ki bo poskrbel, da se temperature ne bodo povzpele previsoko. V večjem delu države bomo izmerili okoli 28 stopinj Celzija. Bolj vroče bo na Primorskem, kjer se bo ogrelo do 33 stopinj Celzija. Jutri bodo temperature za nekaj stopinj višje kot danes, kar pomeni, da bodo povsod po državi spet presegle 30 stopinj Celzija.