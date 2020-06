Vročina bo v prihodnjem tednu postopno popuščala, ob koncu tedna možna tudi izrazitejša ohladitev

Po sončni in vroči soboti, ko so se temperature marsikje prvič letos dvignile nad 30, v Beli krajini do 32 stopinj Celzija, je pred nami še za kakšno stopinjo bolj vroča nedelja. Tudi večji del ponedeljka bo še sončen in vroč, zvečer pa nas bo od severa prešla oslabljena hladna fronta s plohami in nevihtami. V nadaljevanju tedna bo v bližini naših krajev valovila meja med toplo zračno maso na jugu in občutno hladnejšo na severu. Vreme bo zato spet bolj spremenljivo, ob koncu tedna pa je možna tudi izrazitejša ohladitev.

V večjem delu vzhodne Slovenije se je včeraj prvič letos ogrelo nad 30 stopinj Celzija. To se je v primerjavi s povprečjem zadnjih dvajsetih let zgodilo dva tedna kasneje, če pa primerjamo z obdobjem pred letom 2000, pa se je to zgodilo prej, saj je včasih kar polovica junijev minila brez vročih dni. icon-expand V soboto se je marsikje prvič letos ogrelo nad 30 stopinj Celzija. FOTO: Shutterstock Nedelja bo sončna in še za kakšno stopinjo bolj vroča od sobote. Ob pomoči šibkega jugozahodnega vetra se bo v Beli krajini ogrelo do 33 stopinj Celzija, drugje pričakujemo od 29 do 32 stopinj Celzija. Nad goratimi predeli bo popoldne nastalo nekaj kopaste oblačnosti, v krajih ob meji z Avstrijo proti večeru morda tudi kakšna nevihta. PREBERI ŠE Ob višjih temperaturah ne pozabimo na hidracijo in občutljivejše skupine Kljub višjim temperaturam pa o vročinskem valu še ne moremo govoriti. Kot kažejo zadnji izračuni meteoroloških modelov, vročinskega vala ne bo še vsaj do desetega julija. Ravno nasprotno, v drugi polovici prihodnjega tedna je možna celo izrazitejša ohladitev. Spodnja animacija prikazuje gibanje temperature na nadmorski višini okoli 1500 metrov v prihodnjih desetih dneh. Kot vidimo, bo meja med hladnejšo in toplejšo zračno maso ves čas valovila v bližini naših krajev, kar nam v prihodnjem tednu spet obeta bolj spremenljivo vreme. Kaj lahko pričakujemo? Prva fronta se nam bo od severozahoda približala že v ponedeljek čez dan. Ponedeljkovo dopoldne bo sicer še sončno, popoldne pa bo oblačnost naraščala. Najprej se bo pooblačilo v severni Sloveniji, kasneje pa postopno tudi drugod. Kraje ob meji z Avstrijo bodo sredi popoldneva zajele krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer prehodno razširile nad večji del države. Najmanjša verjetnost za njihov nastanek bo na Primorskem. Ob prehodu fronte bo predvsem v vzhodni Sloveniji za krajši čas zapihal okrepljen severni veter. V torek zjutraj bo ponekod še padlo nekaj kapelj dežja, v nadaljevanju dneva pa se bo jasnilo. Možnost za nastanek popoldanskih ploh bo razmeroma majhna, nekoliko večja le v severni Sloveniji. Vročina bo nekoliko popustila. Malo nad 30 stopinj Celzija bo le še na Primorskem, drugje pričakujemo od 25 do 28 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo dopoldne večinoma sončno in suho, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Ob jugozahodnem vetru bodo temperature po dnevu premora marsikje znova presegle 30 stopinj Celzija. A že v petek se bo vreme spet spremenilo, saj nas bo od zahoda dosegla nova hladna fronta, ki nam bo poleg ohladitve predvidoma prinesla tudi nekoliko izdatnejšo pošiljko padavin.