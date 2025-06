Vročina bo vztrajala vsaj do četrtka, popoldne na zahodu možna kakšna ploha

"Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka s sončnim in zelo vročim vremenom. Nad Alpami in okolico bo ozračje v teh dneh nestabilno, pojavljale se bodo predvsem popoldanske plohe in nevihte. Občasna nestabilnost ozračja bo segala tudi do naših krajev," napovedujejo pri Meteoifo Slovenija.