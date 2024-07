Vročina bo vztrajala, ponekod možnost močnejših neviht

Kot poroča Meteoinfo Slovenija, bo tekom dneva sprva nad hribovitimi območji začela nastajati kopasta oblačnost, iz katere se bodo razvile posamezne plohe in nevihte. Večja verjetnost za razvoj močnejših neviht bo sprva na jugu države.

Popoldne in zvečer bodo nevihte bolj pogoste severno od nas, in sicer na območju avstrijskih Alp, Celovške kotline in Gradca, kjer se lahko razvijejo krajevna neurja. "Kljub temu zvečer in v noči na petek ni povsem izključen pojav kakšne močnejše nevihte tudi na severu Slovenije, predvsem ob meji z Avstrijo na Koroškem in Štajerskem. V primeru dobre organizacije posameznih nevihtnih celic je poleg močnih nalivov in sunkov vetra možen tudi pojav večje toče," opozarja Meteoinfo Slovenija.