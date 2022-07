Vročina ne popušča, tokratni konec tedna brez večjih popoldanskih neviht

V hribih in gorah bo jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopastih oblakov. Pihal bo jugozahodni veter, pozno zvečer pa bo na severovzhodu zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Temperatura na 1500 metrih se bo medtem sredi dneva dvignila na 19, na 2500 metrih pa na okoli 12 stopinj Celzija.

"Za razliko od preteklega vikenda bo ozračje v soboto in nedeljo bolj stabilno, zato bosta dneva kot nalašč tudi za daljše ture, saj se nam ne bo treba bati popoldanskih neviht," napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Petek bo povečini sončen, a popoldne in zvečer bodo sicer lahko še vedno nastale posamezne vročinske nevihte. Te bodo prisotne predvsem na območju Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alp, pogostejše pa bodo v gorah severno in zahodno od nas.

Arso opozarja, da bo sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev. Delili so tudi slikovni prikaz sušnih razmer v Sloveniji. Stanje se po njihovih podatkih ne spreminja pretirano, najhujše razmere pa beležijo na Notranjskem in v Ljubljani z okolico. Izrazita suša je medtem zajela zahodni del države.

Suho, sončno in vroče vreme bo tudi v slovenski Istri. Temperatura morja, ki bo v petek večinoma mirno, v soboto pa rahlo vzvalovano, je okoli 27 stopinj Celzija, podobno temperaturo pa napovedujejo tudi v prihodnjih dneh. Sredi dneva in popoldne bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik.

Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v tem času izvajala tudi poostren nadzor.

Obeti za prihodnje dni

V soboto Arso napoveduje sončno in zelo stabilno vreme, zjutraj bo v osrednji Sloveniji nekaj nizke oblačnosti. Padavine ne bo prineslo niti v gore v sosednjih pokrajinah, bo pa nekoliko hladneje kot v petek. Jutranje temperature bodo od 14 do 21, na Primorskem okoli 23, najvišje dnevne pa od 28 do 32 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini tudi do 35 stopinj Celzija. Na 1500 metrih bo sredi dneva okoli 17, na 2500 metrih pa okoli 10 stopinj Celzija. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zjutraj in dopoldne šibka burja.

V nedeljo in ponedeljek bo sončno in spet bolj vroče. Tudi v nedeljo bo v gorah sončno, nevihte v naših hribih in gorah pa bodo še vedno malo verjetne. Sredi dneva in popoldne bodo te sicer nastale v krajih severno in zahodno od nas. Veter bo šibak in večinoma severovzhodne smeri. Kakšno stopinjo topleje bo kot v soboto.