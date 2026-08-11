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Vročina ni edina nevarnost: NIJZ opozarja na ozon, kopanje, kače in klope

Ljubljana, 11. 08. 2026 14.26 pred eno minuto 4 min branja 6

Avtor:
STA L.M.
Poletna vročina

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so na novinarski konferenci znova predstavili navodila za obnašanje v vročini. Nina Pirnat z NIJZ je med drugim nanizala ključna priporočila za ravnanje ob onesnaženosti zraka z ozonom, za varno kopanje, obiskovanje gora ter ukrepanje ob ugrizu kače ali najdbi klopa.

Dolgotrajna vročina lahko povzroča nelagodje, slabo počutje, motnje spanja, poslabšanje kroničnih bolezni, dehidracijo, vročinske krče, vročinsko izčrpanost, tudi omedlevico in v najhujšem primeru vročinsko kap, je na današnji novinarski konferenci Agencije RS za okolje (Arso) znova pojasnila Pirnat. Zato je ob takšnem vremenu pomembno omejiti fizične aktivnosti v najbolj vročih delih dneva in prostore zračiti v jutranjih urah. Ključna je tudi izbira primernih oblačil, uživanje zadostne količine vode z elektroliti in izogibanje alkoholu. Na NIJZ vsem svetujejo tudi, da nosijo sončna očala, pokrivala, se zaščitijo pred UV-žarki in spremljajo vremenske napovedi in opozorila.

Onesnaženost zraka z ozonom najbolj nevarna za otroke, starejše in pljučne bolnike

V poletnem času lahko pride tudi do onesnaženosti zraka z ozonom. Plin lahko draži dihala, očesne veznice, povzroča pa lahko tudi utrujenost in nemir. Bolj ogroženi so otroci, starejši, ljudje z astmo, bolniki s kronično obstruktivno pljučno boleznijo, drugimi pljučnimi boleznimi in boleznimi srca ter delavci na prostem. Pirnat vsem svetuje, da se ob povečanih vrednostih ozona med 13. in 17. uro ne zadržujejo na prostem, redno spremljajo komunikacije Arsa o opozorilnih vrednostih ozona, prostore zračijo le v jutranjih urah in omejijo telesno intenzivne aktivnosti na prostem.

Nina Pirnat
Nina Pirnat
FOTO: Bobo

Odgovorno kopanje le v preverjenih vodah

Pirnat je znova opozorila, da nekatere površinske vode niso primerne za kopanje. Ravni jezer in rek se ob trenutnih sušnih razmerah izrazito zmanjšujejo, zato se lahko v nekaterih vodah koncentrirajo mikroorganizmi, kemične snovi, cianobakterije in druga onesnaževala. Na NIJZ prebivalcem svetujejo, da se kopajo zgolj na območjih, kjer Arso spremlja kakovost kopalne vode. V Sloveniji je to na 49 odsekih različnih rek, jezer in morja. Na seznamu kopališč, kjer izvaja monitoring Arso, so kopališča na morju, na Blejskem in Bohinjskem jezeru, Šobčevem bajerju ter rekah Krki, Kolpi, Idrijci, Nadiži in Soči. Trenutno na vseh mestih meritve kažejo, da so vode skladne s priporočili NIJZ.

Med mesti, kjer izvaja monitoring Arso, sicer ni Velenjskega jezera, so pa z Občine Velenje danes sporočili, da so v jezeru odkrili cianobakterije, zato svetujejo previdnost.

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Med kopanjem je treba otroke vedno nadzorovati

Pirnat je staršem svetovala, da med kopanjem nadzorujejo majhne otroke, ki pogosto požirajo vodo. Svetuje jim tudi, da otroke primerno zaščitijo pred UV-žarki in jih po plavanju stuširajo. Otroke morajo nadzorovati tudi pri uporabi napihljivih igral in toboganov. Nekatere kopalke izrazito drsijo in otroci pri drsanju dosegajo izjemne hitrosti, pri tem pa se lahko poškodujejo.

Pomembna tudi ustrezna higiena na bazenu

Na bazenih je pomembno slediti higienskemu redu. Pred vstopom se vsakič oprhamo, tudi po uporabi stranišča. Bazena ne uporabljamo, če imamo drisko ali smo jo imeli v zadnjem tednu. Na tekstilne obloge ležalnikov pred ležanjem položimo suho brisačo in nikoli ne posedamo z mokrimi kopalkami oz. na mokri brisači. Izogibamo se požiranju kopalne vode. Vanjo se prav tako ne izkašljujemo, ne izpihujemo iz nosu, ne spiramo ust ter ne izločamo urina ali blata. Otroke pogosto vodimo na stranišče oziroma takoj, ko na to opozorijo. Če je možno, naj bodo mali otroci v ločenih bazenih, do tretjega leta pa morajo v vodi uporabljati kopalne plenice ali kopalke. Pri previjanju otroku z milom temeljito umijemo zadnjico, prav tako tudi svoje roke. V bazen ne vnašamo hrane, pijač ali umazanih predmetov, so na spletni strani svetuje NIJZ.

Za varen obisk gora ključna primerna oblačila in oprema ter dobra fizična pripravljenost

V poletnem času se poveča tudi obisk gora. Pohodniki si morajo zapomniti, da je za obisk ključna ustrezna telesna in psihična pripravljenost, tja pa naj se odpravijo le, če so zdravi. V gorah je običajno hladneje, višji pa je tudi UV-indeks. Zato ob obisku na NIJZ svetujejo uporabo zaščitne kreme, očal, pokrival, primerne obutve in oblačil. Ključno je, da pohodniki poskrbijo tudi za zadostno količino vode z elektroliti, opremo za prvo pomoč in naglavno svetilko.

Planinec
Planinec
FOTO: Shutterstock

Ob ugrizu kač ran ne režemo, izsesavamo ali prevezujemo

V letošnjem poletju je bilo tudi nekaj ugrizov kač. Če se to zgodi, na NIJZ vsem svetujejo, da mesto ugriza očistijo, pokrijejo in hladijo. Če se le da, prizadeti del telesa imobilizirajo in pokličejo 112. Ran nikoli ne režemo, izsesavamo ali prevezujemo. Če kača osebo ugrizne v roko, je pomembno, da z nje odstrani nakit in uro.

Najučinkovitejša zaščita pred klopi so primerna oblačila in repelenti

V gozdu, ki je postal v času visokih temperatur priljubljeno zatočišče, so tudi klopi. Pred njimi se je pomembno zaščititi s svetlimi oblačili, dolgimi rokavi in stisnjenimi hlačnicami. Ključna je tudi uporaba repelentov. Po vrnitvi domov je pomemben temeljit pregled kože, še posebej na kolenih, pazduhah in okoli pasu. Pri odstranitvi klopa s pinceto primemo čim bližje koži, ga enakomerno izvlečemo in kožo nato razkužimo. Predel opazujemo še približno 14 dni. Če se nam na mestu pojavi obročast izpuščaj, obiščemo zdravnika.

NIJZ vročina zdravje kopališča poletje

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KOMENTARJI6

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
metalika
11. 08. 2026 15.46
Kar NIJZ priporoča, vedno naredim ravno obratno. Do zdaj se je izkazalo za odlično strategijo.
Odgovori
0 0
periot22
11. 08. 2026 15.27
Vi ste zadnji ki lahko dirigirate ljudem!
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
11. 08. 2026 15.22
NIJZ dela samo od doma in na daljavo.Ker se v sluzbi lahko potencialno direktno okuzi pa zato pazljivost ni odvec.Poleti so dolgo na zasluzenih pocitnicah.Tko kot ucitelji in JU.
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+1
1 0
periot22
11. 08. 2026 15.19
Nijz vi ste zadnji ki lahko dirigirate ljudem!
Odgovori
+1
1 0
Tufu
11. 08. 2026 15.05
Klopi so totalno nedejavni v vrocinskem valu
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-2
2 4
Watcherman
11. 08. 2026 15.27
Nimaš prav.
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0 0
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