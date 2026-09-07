Vročina odnesla tretjino letine grozdja v Goriških brdih

"V letošnjem poletju niti ni bilo tako malo dežja, velike težave so predstavljale predvsem visoke temperature. Zato bo v prihodnje treba razmišljati o morebitnem senčenju vinogradov s posebnimi mrežami, ki so lahko obenem tudi zaščita pred ptiči. Predvsem pa bo treba urediti namakanje," je na današnji novinarski konferenci v Dobrovem povedal direktor Kleti Brda Silvan Peršolja.

Prav visoke temperature so bile tudi vzrok za zgodnjo trgatev, ki se je v Brdih letos začela že 8. avgusta, zaključuje pa se v teh dneh. Tudi najstarejši briški vinogradniki ne pomnijo takšnega poteka sezone, kot je letošnji. Grozdje je zaradi dolgotrajnih visokih temperatur in suše dozorevalo hitreje, kar pa je bilo po drugi strani tudi dobro, saj ni bilo pojava bolezni vinske trte.

Predvsem pa je Peršolja opozoril na pozitivne učinke zimskega strokovnega usposabljanja vinogradnikov. Vsi tisti, ki so v svojih vinogradih prilagodili način priprave in oskrbe trt po nasvetih strokovnjakov, so imeli manjši izpad pridelka. Izpad se sicer razlikuje glede na lego, sorto in način dela v vinogradu preko celega leta.