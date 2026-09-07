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Vročina odnesla tretjino letine grozdja v Goriških brdih

Brda, 07. 09. 2026 15.21 pred 2 urama 2 min branja 1

Avtor:
STA N.L.
Goriška Brda

V Kleti Brda pričakujejo, da bodo od kooperantov letos odkupili 4800 ton grozdja, kar je dve tretjini pridelka normalne letine. Za tako velik izpad so krive predvsem visoke temperature, saj suša na trtah ni pustila toliko škode kot na drugih kmetijskih pridelkih. So pa obeti dobri za kakovostno letino.

"V letošnjem poletju niti ni bilo tako malo dežja, velike težave so predstavljale predvsem visoke temperature. Zato bo v prihodnje treba razmišljati o morebitnem senčenju vinogradov s posebnimi mrežami, ki so lahko obenem tudi zaščita pred ptiči. Predvsem pa bo treba urediti namakanje," je na današnji novinarski konferenci v Dobrovem povedal direktor Kleti Brda Silvan Peršolja.

Prav visoke temperature so bile tudi vzrok za zgodnjo trgatev, ki se je v Brdih letos začela že 8. avgusta, zaključuje pa se v teh dneh. Tudi najstarejši briški vinogradniki ne pomnijo takšnega poteka sezone, kot je letošnji. Grozdje je zaradi dolgotrajnih visokih temperatur in suše dozorevalo hitreje, kar pa je bilo po drugi strani tudi dobro, saj ni bilo pojava bolezni vinske trte.

Predvsem pa je Peršolja opozoril na pozitivne učinke zimskega strokovnega usposabljanja vinogradnikov. Vsi tisti, ki so v svojih vinogradih prilagodili način priprave in oskrbe trt po nasvetih strokovnjakov, so imeli manjši izpad pridelka. Izpad se sicer razlikuje glede na lego, sorto in način dela v vinogradu preko celega leta.

V Goriških brdih je trenutno okoli 2000 hektarov vinogradov.
V Goriških brdih je trenutno okoli 2000 hektarov vinogradov.
FOTO: Bobo

"Predpriprava vinogradov na tovrstne ekstremne razmere je za zdaj edini odgovor na novo realnost," je povedal. V teh razmerah sta najbolje obrodila rebula in presenetljivo tudi zeleni chardonnay (nekoč tokaj).

Sicer pa je letošnje grozdje dobre kakovosti, ima visoke sladkorje in dobre kisline, je povedal glavni enolog v Kleti Brda Darinko Ribolica. "Obeti za kakovostno letino so dobri, vendar moramo za oceno letnika še nekoliko počakati, vsaj do martinovega," je dejal Ribolica.

Odkupna cena 0,9 evra za kilogram grozdja

V Goriških brdih je trenutno okoli 2000 hektarov vinogradov, polovico jih obdeluje 200 vinogradniških družin, kooperantov briške kleti. V luči zmanjšanja količin zaradi vremenskih razmer se Peršolja boji, da bi to lahko bil nov razlog za opuščanje vinogradništva.

A kljub manjšim količinam odkupljenega grozdja bo cena za kilogram ostala na ravni lanskih, je še povedal Peršolja. Povprečna odkupna cena za standardni program bo tako 0,9 evra za kilogram grozdja, za vrhunski program in izbor pa od 1,2 evra navzgor.

Goriška brda Klet Brda trgatev vinogradništvo

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Slavko BabIč
07. 09. 2026 16.21
zelo malo.od drugod poročajo za polovično zmanšanje!
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