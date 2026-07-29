Vročina prinaša novo grožnjo: ECDC opozarja na širjenje okužb

Začenja se še en vročinski val, tokrat naj bi se temperature povzpele tudi do 39 stopinj. Dolgotrajno visoke temperature povzročajo veliko obremenitev za naše telo, predvsem pa je treba biti pozoren na širjenje nalezljivih bolezni. Med najpogostejšimi so bolezni, ki se prenašajo s hrano. Višje temperature namreč pospešujejo razmnoževanje bakterij v živilih, opozarja ECDC. Tveganje za okužbo lahko zmanjšamo z dobro higieno, pranjem sadja in zelenjave pred uživanjem ter temeljito toplotno obdelavo hrane, zlasti mesa.

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Naslednja manj znana bolezen je vibrioza. Ta precej "uspeva" v toplem obalnem morju z nizko slanostjo, kot je denimo Baltsko morje, pa tudi v rečnih ustjih. Možnost okužbe zmanjšamo tako, da se izogibamo kopanju z odprtimi ranami, praskami ali svežimi piercingi ter da morske sadeže iz teh območij vedno dobro toplotno obdelamo. Eden izmed verjetno najbolj nadležnih insektov, ki nas pesti poleti, prenaša tudi različne bolezni. Invazivne vrste komarjev se zaradi daljših toplih in vlažnih obdobij zdaj širijo tudi na območja, kjer jih prej skoraj ni bilo. Zato bolezni, kot so denga, čikungunja in okužba z virusom zahodnega Nila, postajajo vse večji javnozdravstveni izziv v Evropi.

Komarji FOTO: Profimedia

Za zaščito ECDC priporoča uporabo repelentov, zaščitnih oblačil ter zaščitnih ukrepov v zaprtih prostorih, kot so komarniki, mreže proti komarjem in klimatske naprave. Pomembno je tudi odstranjevanje stoječe vode v okolici domov in vrtov, saj predstavlja idealno gojišče za komarje. Vse večji izziv na evropskih tleh je tudi lymska borelioza, bolezen, ki jo prenašajo klopi. Samo v Sloveniji so junija zabeležili več kot 1300 prijav, v enakem obdobju lani dobrih 800. Aktivnosti klopov se zaradi milejših pomladi in jeseni podaljšujejo, prenašajo pa poleg borelioze tudi klopni meningoencefalitis (KME). Pri pohodništvu ali zadrževanju v parkih ECDC priporoča nošenje dolgih rokavov in dolgih hlač, po vrnitvi iz narave pa temeljit pregled telesa in čim hitrejšo odstranitev klopov. Proti klopnemu meningoencefalitisu je na voljo učinkovito cepivo.