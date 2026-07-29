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Slovenija

Vročina prinaša novo grožnjo: ECDC opozarja na širjenje okužb

Bruselj, 29. 07. 2026 12.49 pred 1 uro 2 min branja 25

Avtor:
N.V.
Bolnišnica

Daljša in vse toplejša poletja v Evropi povečujejo tudi tveganje za okužbo z nekaterimi nalezljivimi boleznimi, opozarja Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Čeprav največ zaskrbljenosti vzbujajo vročinski valovi, pa prav dolgotrajno višje temperature ustvarjajo razmere, ki omogočajo širjenje nalezljivih bolezni.

Začenja se še en vročinski val, tokrat naj bi se temperature povzpele tudi do 39 stopinj. Dolgotrajno visoke temperature povzročajo veliko obremenitev za naše telo, predvsem pa je treba biti pozoren na širjenje nalezljivih bolezni.

Med najpogostejšimi so bolezni, ki se prenašajo s hrano. Višje temperature namreč pospešujejo razmnoževanje bakterij v živilih, opozarja ECDC. Tveganje za okužbo lahko zmanjšamo z dobro higieno, pranjem sadja in zelenjave pred uživanjem ter temeljito toplotno obdelavo hrane, zlasti mesa.

Piknik
Piknik
FOTO: Shutterstock

Naslednja manj znana bolezen je vibrioza. Ta precej "uspeva" v toplem obalnem morju z nizko slanostjo, kot je denimo Baltsko morje, pa tudi v rečnih ustjih. Možnost okužbe zmanjšamo tako, da se izogibamo kopanju z odprtimi ranami, praskami ali svežimi piercingi ter da morske sadeže iz teh območij vedno dobro toplotno obdelamo.

Eden izmed verjetno najbolj nadležnih insektov, ki nas pesti poleti, prenaša tudi različne bolezni. Invazivne vrste komarjev se zaradi daljših toplih in vlažnih obdobij zdaj širijo tudi na območja, kjer jih prej skoraj ni bilo. Zato bolezni, kot so denga, čikungunja in okužba z virusom zahodnega Nila, postajajo vse večji javnozdravstveni izziv v Evropi.

Komarji
Komarji
FOTO: Profimedia

Za zaščito ECDC priporoča uporabo repelentov, zaščitnih oblačil ter zaščitnih ukrepov v zaprtih prostorih, kot so komarniki, mreže proti komarjem in klimatske naprave. Pomembno je tudi odstranjevanje stoječe vode v okolici domov in vrtov, saj predstavlja idealno gojišče za komarje.

Vse večji izziv na evropskih tleh je tudi lymska borelioza, bolezen, ki jo prenašajo klopi. Samo v Sloveniji so junija zabeležili več kot 1300 prijav, v enakem obdobju lani dobrih 800. Aktivnosti klopov se zaradi milejših pomladi in jeseni podaljšujejo, prenašajo pa poleg borelioze tudi klopni meningoencefalitis (KME).

Pri pohodništvu ali zadrževanju v parkih ECDC priporoča nošenje dolgih rokavov in dolgih hlač, po vrnitvi iz narave pa temeljit pregled telesa in čim hitrejšo odstranitev klopov. Proti klopnemu meningoencefalitisu je na voljo učinkovito cepivo.

Preberi še Vse več okužb z boreliozo, ključna ostaja zaščita pred klopi

Ker podnebne spremembe povečujejo obseg groženj javnemu zdravju, ECDC poudarja potrebo po dolgoročnem sodelovanju med zdravstvenim, okoljskim in veterinarskim sektorjem. To je temelj pristopa "eno zdravje" (One Health), ki izpostavlja, da so zdravje ljudi, živali, rastlin in okolja tesno povezani.

Zadnje ocene kažejo, da ima več kot polovica držav članic nacionalni načrt prilagajanja na podnebne spremembe, vendar je za učinkovito obvladovanje zdravstvenih posledic ekstremnega vremena potrebnih še več ciljno usmerjenih ukrepov.

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bolezni vročina poletje temperature

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KOMENTARJI25

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Delavec_Slo
29. 07. 2026 14.46
Samo da se še rešimo 50% nesposobnega javnega sektorja pa smo jakonju!
Odgovori
+1
1 0
AMZS
29. 07. 2026 14.44
Rabmo maske in se cepimo?
Odgovori
0 0
Fluxx
29. 07. 2026 14.18
Eh če ne vrjameš v viruse potem jih ni. Tako kot npr globalnega segrevanja ni če ne vrjameš vanj. Simpl k pasulj, nevem kaj se ljudje tako razburjajte.
Odgovori
-2
3 5
EU Dig. Cenzura
29. 07. 2026 14.19
Seveda ni globalnega segrevanje, to je umetna tvorba. SEJANJE OBLAKOV napisi v google.
Odgovori
+0
4 4
Fluxx
29. 07. 2026 14.22
Ne ker ne vrjamem, da človek lahko vpliva na vreme. Ker potem bi to pomenilo, da je človek odgovoren za globalno segrevanje!
Odgovori
-1
2 3
Podlesničar
29. 07. 2026 14.30
Je rekla soseda, da rak ne obstaja... čez 3 mesce je šla pa na britof.
Odgovori
+2
3 1
Buča hokaido
29. 07. 2026 14.38
Fluxx, kdo pa je potem odgovoren? Nezemljani?
Odgovori
0 0
Svarog
29. 07. 2026 14.43
Fluxx eden redkih ki razmišlja preden kaj napiše. Bravo. Čeprav po mojem mnenju se motiš. Človek z obremenjevanjem okolja še kako pomaga pri segrevanju.
Odgovori
0 0
AMZS
29. 07. 2026 14.45
Tako je napisi v google:) napisi v google kako prepoznat nepismenega? Ti bo odgovoril poglej se v ogledalo
Odgovori
0 0
Kameleon Kiddo
29. 07. 2026 14.08
Menda je ravno obratno. Največji strup je digitalni strup in vdakodnevno negativiziranje o vsem kar nam pade pod roko. Ter seveda izguba fokusa in delanje treh stvari na enkrat. Izgorelost zivčnega sistema sledi kmalu za tem...
Odgovori
+2
4 2
Kameleon Kiddo
29. 07. 2026 14.08
Sonce, slana voda in pesek pa je ZDRAVILO.
Odgovori
+1
4 3
jablan
29. 07. 2026 14.19
noben ne sili konzumirati digitalni strup
Odgovori
+1
1 0
Buča hokaido
29. 07. 2026 14.40
Način življenja, kot ga živimo danes, nas sili?
Odgovori
0 0
a res1
29. 07. 2026 14.03
Pozimi pa lahko zmrzneš, eh nikoli prav.
Odgovori
+5
6 1
Belbog
29. 07. 2026 14.00
Kaj pravi dr. hazar Bill Gates, koliko ljudi lahko reši..?
Odgovori
-3
4 7
kantor
29. 07. 2026 13.57
Strah je votel, okrog ga pa nič ni.
Odgovori
+3
5 2
rahlo_nepristranski
29. 07. 2026 14.34
Odklop
Odgovori
0 0
Frzenk
29. 07. 2026 13.55
spet sejanje panike....hja uršula je tak rekla
Odgovori
+0
6 6
Veščec
29. 07. 2026 13.51
namesto E-ja,dodašA,pa dobišAC⚡️DC,pa to
Odgovori
-1
4 5
Veščec
29. 07. 2026 13.52
okužba 100%
Odgovori
-1
1 2
EU Dig. Cenzura
29. 07. 2026 13.45
Hm disi po novem ze vnaprej NEUSPELEM poskusu zagnati plandemijo
Odgovori
-2
6 8
wsharky
29. 07. 2026 13.41
je rekla Uršula, v vrsto po cepivo
Odgovori
+1
7 6
BUONcaffee
29. 07. 2026 13.30
Problem znajo biti bolezni katere so v Afriki, Indiji in drugje, kajti klima postaja ista.
Odgovori
+5
8 3
Morgoth
29. 07. 2026 13.50
Bolj tisti, ki jih od tam prinašajo sem.
Odgovori
+12
14 2
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