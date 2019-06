Prihodnji dnevi bodo minili v znamenju sončne pripeke. Predvidoma bosta najbolj vroča dneva torek in sreda, ko se bodo najvišje temperature ponekod približale 35 stopinjam Celzija. Za zdaj ne kaže, da bi lahko vročina vztrajala dlje časa, saj se za drugo polovico prihodnjega tedna nakazuje osvežitev s plohami in nevihtami.

Po spremenljivem obdobju, ko so bile plohe in nevihte naša vsakodnevna stalnica, smo končno dočakali nekaj suhih dni. V večjem delu države bo petek sončen, izjema je območje Julijskih Alp in Posočja, kjer bo bolj oblačno, a bo večinoma suho. Po jutranjem zatišju se bo spet nekoliko okrepil jugozahodni veter, ki bo izrazitejši na Štajerskem in v Prekmurju. Temperature bodo poletne, a nad 30 stopinj Celzija vseeno še ne bodo segle. V vzhodni Sloveniji se bo ogrelo do 28 stopinj Celzija. Kakšna stopinja manj bo v osrednji Sloveniji. Na Primorskem bo 26, na Gorenjskem pa 23 stopinj Celzija.

Vročina se bo stopnjevala do sredine prihodnjega tedna. FOTO: Thinkstock

Sneg tudi po najvišjih vrhovih hitro pobira. Na Kredarici se je snežna odeja v zadnjem tednu stanjšala že za več kot meter in je včeraj zvečer segala 185 centimetrov visoko.

Sobota bo sončna in vroča. V večjem delu države se bo prvič letos ogrelo malo nad 30 stopinj Celzija. Zaradi vpliva oslabljene vremenske motnje bo popoldne predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. V nedeljo in ponedeljek bo ozračje bolj stabilno, zato ploh in neviht ne pričakujemo. Možnost zanje se bo spet nekoliko povečala v torek in sredo, ko bodo tudi temperature najvišje. Predvsem ob naši vzhodni meji se bodo približale 35 stopinjam Celzija. Za zdaj ne kaže, da bo vročinski val dolgotrajnejši, saj lahko že v drugi polovici prihodnjega tedna pričakujemo ohladitev s padavinami, a je treba poudariti, da je ta napoved še nekoliko negotova. Toplo morje, hladne celinske vode Ob takšnih temperaturah, ki jih pričakujemo v prihodnjih dneh, bo marsikdo poiskal osvežitev v morju, ki se je v zadnjih dneh prav tako močno ogrelo in v Kopru dosega že 24 stopinj Celzija. Precej hladnejše so celinske vode, še posebej tiste, ki se napajo s snežnico z vrhov. Po podatkih Agencije RS za okolje ima večina rek pri nas v teh dneh temperaturo med 7 in 19 stopinjami Celzija, temperatura Blejskega jezera dosega 20, Bohinjskega pa le 13 stopinj Celzija.

Temperatura morja ob slovenski obali dosega že 24 stopinj Celzija. FOTO: iStock

Ne pozabite tudi na zaščito pred soncem. UV indeks je ob jasnem vremenu sredi dneva po nižinah 8,5 in v gorah do 10. V navedenih vrednostih ni upoštevan odbiti del UV sevanja, ki lahko v skrajnih primerih celo podvoji prejeto dozo. Na peščeni plaži se ga odbije okoli 15 odstotkov, trava pa večino UV sevanja vpije, saj ga odbije le 3 odstotke. Pred nevarnimi sončnimi žarki nismo varni niti pod vodo, saj je 40 odstotkov UV sevanja prisotnega tudi pol metra pod vodno gladino. V času, ko je sonce najmočnejše, poiščimo senco. Zaščitimo se s sončnimi očali, pokrivalom za glavo, primernimi oblačili ter zaščitno kremo.

Ne pozabimo na zaščito pred soncem! FOTO: Thinkstock