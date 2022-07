Vročina se bo stopnjevala, vse kaže na dolgotrajnejši vročinski val

Vse več meteoroloških izračunov kaže na dolgotrajnejši vročinski val. Po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije bomo že danes izmerili od 33 do 35, na Goriškem in v Vipavski dolini tudi do 37 stopinj Celzija, v prihodnjih dneh pa se bo vročina še stopnjevala. Najbolj vroč dan v tem tednu bo na Primorskem petek, v preostalem delu Slovenije pa sobota, ko se bo lahko lokalno ogrelo tudi do 40 stopinj, večinoma pa se bodo temperature gibale od 35 do 39 stopinj Celzija.

Na srečo bo danes in jutri zrak še zelo suh, zato bo prenašanje vročine lažje in tudi ponoči se bo še prijetno ohladilo. Več sopare lahko pričakujemo ob koncu tedna, ko se bo čez srednjo Evropo proti vzhodu pomikala oslabljena hladna fronta, ki bo v soboto pozno popoldne in zvečer tudi pri nas povzročila nastanek krajevnih neviht. Ostale dneve bodo padavine zelo malo verjetne. Kakšna osamljena nevihta se bo lahko jutri proti večeru razvila le nad goratimi predeli severne Slovenije. Zelo topli bodo prihodnji dnevi tudi v višjih legah. V petek in soboto bo lahko živo srebro celo na Kredarici preseglo 20 stopinj Celzija, kar se je do zdaj zgodilo le trikrat v zgodovini meteoroloških meritev. PREBERI ŠE V Sloveniji od srede okoli 35 stopinj Celzija – kako preživeti nov vročinski val? V nedeljo nas bo dosegla za nekaj stopinj manj vroča zračna masa, a že v prvi polovici prihodnjega tedna se bo vročina spet stopnjevala. Pričakujemo lahko podobno visoke temperature kot v tem tednu. Vročinski val bi se lahko z manjšimi nihanji nadaljeval tudi v začetku avgusta, a je ta napoved še zelo nezanesljiva. icon-expand Vročinski val FOTO: Meteologix.com Zaradi pomanjkanja padavin, ki predvsem zahodni del države pesti že več mesecev, je nastopila t. i. pozitivna povratna zanka. Močno izsušena tla namreč preprečujejo nastanek večjih padavin, posledično pa so tudi vročinski valovi izrazitejši, kar pa stanje le še dodatno poslabša. Vrtimo se torej v nekakšnem začaranem krogu, ki bo verjetno prekinjen šele septembra ali oktobra, ko bo nastopilo jesensko deževje. Rastline bodo v prihodnjih dneh podvržene tako sušnemu kot vročinskemu stresu, ki lahko močno oklestita pridelek. Po podatkih Arsa štirje dnevi s temperaturo nad 35 stopinj zmanjšajo pridelek za petino, če takšne temperature vztrajajo osem dni, pa se lahko pridelek zmanjša tudi za več kot polovico. Uprava RS za zaščito in reševanje je sicer z današnjim dnem razglasila zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah Ankaran, Izola, Koper, Piran, Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Komen, Postojna, Ilirska Bistrica, Pivka, Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Ajdovščina in Vipava. PREBERI ŠE Za jugozahodni del države razglašena zelo velika požarna ogroženost