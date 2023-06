Vročina še ne bo popustila: Arso za dele države izdal oranžno opozorilo

Nevihte so se na Slovenijo razširile iz Avstrije, od koder so poročali o toči v velikosti teniške žogice, močnem vetru in podrtih drevesih.

Vzhodno od Celja je včeraj zvečer nastala supercelična nevihta, ki je lokalno trosila debelo točo. Neurje je nato pri Rogaški Slatini in Podčetrtku pozno zvečer zapustilo Slovenijo in se pomaknilo na Hrvaško.

Drevo padlo na mimo vozeč avtomobil

Uprava za zaščito in reševanje na svoji spletni strani poroča o številnih intervencijah. Ob 20.51 je v Solčavi med divjanjem neurja manjše drevo padlo na mimo vozeče osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Solčava, ki so pričeli z oživljanjem voznika, gasilci PGD Luče in Nazarje pa so sočasno zagotovili nemoteno prevoznost ceste za reševalno vozilo. Kljub hitremu odzivu in trudu vseh reševalnih ekip je oseba zaradi hudih poškodb umrla na kraju dogodka.

Neurje z močnim vetrom je podiralo drevesa tudi v Celju, Podčetrtku in Šentjurju, od koder poročajo tudi o več pretrganih električnih vodnikih. V občini Šmarje je zaradi močnega vetra drevo padlo na streho stanovanjske hiše in razkril streho gospodarskega poslopja.

Zagorelo je tudi v Kačjem Dolu v občini Rogaška Slatina. Zaradi udara strele je požar zajel ostrešje gospodarskega poslopja v izmeri 20x10 metrov. Gasilci so požar uspeli omejiti in pogasiti, nato pa so iz objekta premetali okoli 5 ton sena. Ogenj je v celotni uničil ostrešje objekta in shranjeno krmo.

Prvi letošnji vročinski val, ki bo razmeroma kratek, naj bi se zaključil v petek, ko bo čez dan postopno bolj oblačno, plohe in nevihte pa bodo do petkovega večera zajele večji del Slovenije, na Primorskem bo večinoma suho. V noči na soboto bodo krajevne padavine povsod ponehale.