Vročina se počasi vrača: najbolj vroče bo v nedeljo

Ljubljana, 07. 08. 2025 06.58 | Posodobljeno pred 14 minutami

Avtor
K.H.
Vrača se poletje oziroma vroči poletni dnevi. Temperature se bodo znova dvignile nad 30 stopinj Celzija. Najbolj vroče bo po trenutnih napovedih v nedeljo.

Ženska pije vodo iz stekleničke
Ženska pije vodo iz stekleničke FOTO: Shutterstock

Od danes nas znova čaka bolj sončno in toplejše vreme. Danes bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod nekaj megle ali nizke oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

V petek bo jasno in sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa od 29 do 32 stopinj Celzija.

Najbolj vroče bo predvidoma v nedeljo, nato bo vročina v ponedeljek malenkost popustila ob vplivu oslabljene fronte severneje od nas. Popoldne in zvečer, zlasti na severu, ni izključena kakšna nevihta, piše Neurje.si. Tudi v nadaljevanju naslednjega tedna nas čaka sončno in vroče vreme.

