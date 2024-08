Vročina se še ne poslavlja: pred nami najbolj vroč prvi teden septembra

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) so v petek v Dolenjah pri Ajdovščini izmerili kar 37 stopinje Celzija. Temperature nad 35 stopinj Celzija pa lahko termometri pokažejo tudi danes in 1. septembra.

Če se bo to res zgodilo, bo presežen absolutni slovenski rekord za september, ki trenutno znaša 34,6 stopinje Celzija. Toliko so 7. septembra 1973 izmerili v Dragonji.

Vroče vreme nas bo spremljalo še ves prihodnji teden, ko bodo lahko tudi marsikje v vzhodni in osrednji Sloveniji zabeležene najvišje septembrske temperature v zgodovini meteoroloških meritev. Večina trenutnih septembrskih rekordov sega v leti 2011 in 2015. Takrat so termometri v večjem delu države pokazali 32 ali 33 stopinj Celzija.