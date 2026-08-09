Vročina se vrača, večjih padavin ni na vidiku

Po prehodu hladne fronte v noči s petka na soboto, ki je predvsem severnim in osrednjim delom države prinesla nekaj blagodejnih padavin, je bila sobota večinoma vsaj v kontekstu letošnjega poletja bolj prijetna.

Temperature so se večinoma gibale pri okoli 30 stopinjah Celzija ali malo pod to mejo. Izjema je bila Primorska, kjer so ob šibki burji dosegle tudi 35 stopinj, tako da se tam dolgotrajni vročinski val ni prekinil.

Danes bo po napovedih pretežno jasno. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj, na Primorskem bo še naprej do 35 stopinj Celzija.

Tudi v ponedeljek in torek bo sprva precej jasno, čez dan pa naj bi se razvijala kopasta oblačnost. Predvsem na severu bi lahko nastalo nekaj ploh in neviht.