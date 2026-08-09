Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Vročina se vrača, večjih padavin ni na vidiku

Ljubljana, 09. 08. 2026 07.14 pred enim dnevom 2 min branja 49

Avtor:
STA M.S.
Suša na Gorenjskem

Po sobotnem kratkem predahu, ki je sledil težko pričakovanemu dežju v delu države, se nadaljuje suho in vroče vreme, ki vlada praktično vse poletje. Tako bo po trenutnih ocenah vsaj do konca naslednjega tedna. Temperature naj bi se gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem bodo še kakšno stopinjo višje. Večjih padavin ni na vidiku.

Po prehodu hladne fronte v noči s petka na soboto, ki je predvsem severnim in osrednjim delom države prinesla nekaj blagodejnih padavin, je bila sobota večinoma vsaj v kontekstu letošnjega poletja bolj prijetna.

Temperature so se večinoma gibale pri okoli 30 stopinjah Celzija ali malo pod to mejo. Izjema je bila Primorska, kjer so ob šibki burji dosegle tudi 35 stopinj, tako da se tam dolgotrajni vročinski val ni prekinil.

Danes bo po napovedih pretežno jasno. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj, na Primorskem bo še naprej do 35 stopinj Celzija.

Tudi v ponedeljek in torek bo sprva precej jasno, čez dan pa naj bi se razvijala kopasta oblačnost. Predvsem na severu bi lahko nastalo nekaj ploh in neviht.

Nizek vodostaj Save
Nizek vodostaj Save
FOTO: Bobo

Padavin ni na vidiku

Ob tem bo spet nekoliko bolj vroče in po trenutnih ocenah Agencije RS za okolje (Arso) se bo vsaj do konca tedna živo srebro gibalo med 30 in 35 stopinjami, kakšno stopinjo več bo lahko na Goriškem in v Vipavski dolini.

Nad velikim delom Evrope bo namreč spet vztrajalo obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad našimi kraji pa se bo zadrževal zelo topel zrak. Večjih padavin za zdaj ni v napovedi.

Težave zaradi pomanjkanja dežja, nizkega vodostaja rek in velike oz. zelo velike požarne ogroženosti se bodo tako nadaljevale in po vsej verjetnosti še stopnjevale. Podobno oz. celo še huje je v večjem delu Evrope, kjer je letošnje poletje zaradi suše in nepopustljive vročine ponekod že dobilo zgodovinske razsežnosti.

vreme vremenska napoved

Trdnjava, pripravljena na spopad, ki ga nikoli ni bilo

Evforija zajela tudi slovenske salone: kaj je 'spa glave'?

24ur.com Vročina se bo stopnjevala: temperature vse do 38 stopinj Celzija
24ur.com Od srede spet 30 stopinj, dežja ni na vidiku
24ur.com Začetek tedna bo v znamenju intenzivnih padavin, v petek občutna ohladitev
24ur.com Do kdaj nas bo spremljalo mokro in hladno vreme?
24ur.com Vrhunec vročinskega vala v četrtek, mu bo sledila ohladitev?
24ur.com Pred nami toplejši, a tudi soparni in nevihtno pestri dnevi
24ur.com Dež nekoliko omilil sušo: prihodnji teden že novi vročinski val?
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI49

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jožajoža
09. 08. 2026 20.13
A ste vedeli,da imajo Hrvati največje zaloge pitne vode v evropi in celo na svetu.
Odgovori
+1
1 0
Jožajoža
09. 08. 2026 20.10
Kmet iz cirkovc še vedno zaliva njivo z 1 metrsko koruzo.strahota,po celi Sloveniji pa stroge omejitve pri porabi.
Odgovori
+1
1 0
Jožajoža
09. 08. 2026 20.08
Še se spomnite referenduma o vodah,ko so nam jansisti hoteli prodat pitno vodo in vodne vire.pa smo jim volilci to na referendumu preprečili.če be rešili vode bi imeli suhe pipe
Odgovori
+1
1 0
Jožajoža
09. 08. 2026 17.50
Največ denarja za volilno kampanjo za marčevske državnozborske volitve je "zbrala ," in potrošila SDS (665.942 evrov).
Odgovori
+0
1 1
Jožajoža
09. 08. 2026 17.51
Drugo so janševi demokrati 630 000 evrov.kdo jim je to plačal???? Tako ,da je janša porabil 1,2 miliona
Odgovori
+1
2 1
Jožajoža
09. 08. 2026 17.44
Za KRALJAAvto, šofer, pravilnik, razvoj, davki na revščino in odpustki političnim zaveznikom, draga nafta za kmetovalce ... Ko se enkrat populisti usedejo na udoben fotelj javnih sredstev, jih je pač težko spraviti stran.
Odgovori
+0
1 1
Jožajoža
09. 08. 2026 17.38
Oktobra se bo na referendumskem dnevu odločalo, kam se bo odpeljala ta država. In najlažje je naboj referenduma ubiti tako, da se javnosti servira tračarsko in sočno prepojene zgodbe z vrha države …"
Odgovori
+0
1 1
Jožajoža
09. 08. 2026 17.33
Slovenija je 3. avgusta zvečer doživela najvišjo veleprodajno ceno elektrike med sedmimi primerjanimi državami jugovzhodne Evrope. Med 20.00 in 20.15 je megavatna ura na borzi BSP SouthPool stala 717 evrov. To je bilo več kot na Hrvaškem, kjer je najvišja cena znašala 657 evrov, v Romuniji je dosegla 568 evrov, na Madžarskem pa 546 evrov. Bolgarija in Grčija sta imeli precej nižji vrh pri približno 350 evrih za megavatno uro.strahora.janšusti,ki so izgubili volitve,nas bodo uničili.da o nafti ne govorimo
Odgovori
+0
1 1
Kameleon Kiddo
09. 08. 2026 16.46
Podnebje se spreminja. Ne bit naivne ovčke in padat na propagando dizl mafije.
Odgovori
-1
0 1
Jožajoža
09. 08. 2026 12.40
Megla se odlično prodaja, ljudstvu ni treba živeti od skope zemlje, še več, sds je zaradi svojega janeza tako rekoč središče sveta.
Odgovori
+0
4 4
Jožajoža
09. 08. 2026 12.29
Imamo pa srećo,da je na čelu parlamenta res pravi kmet,pastir ovce iz BIH.ta "razume" kmete
Odgovori
+1
5 4
Minifa
09. 08. 2026 13.24
Za poslance SD ja, Svobode in Levice je to alfa in omega..)) samo take oni razumejo..
Odgovori
-3
1 4
Jožajoža
09. 08. 2026 14.36
?????
Odgovori
+0
1 1
Jožajoža
09. 08. 2026 16.40
Hipokriti so edina skupina ljudi, ki je resnično pokvarjena v dno duše
Odgovori
+0
1 1
Jožajoža
09. 08. 2026 12.27
Sem se ravnokar peljal mimo,pa spet ta kmet iz cirkovc zaliva koruzo in nam jemlje vodo za preživetje.vse to pa poganja agregat,ki na 1 uro porabi 200 l nafte.na moreš verjet,če ne vidiš ,kaj počne egoistični janßistićni kmet
Odgovori
-1
4 5
Kameleon Kiddo
09. 08. 2026 16.41
Tocno toti buhtlji nas v vojno vlečejo s svojim ogromno intelektualno kapaciteto
Odgovori
-1
0 1
Minifa
09. 08. 2026 12.15
Še sreča, da ni več teh električnih sklepov na 4 kolesa bi vse obstalo, dieesel rešuje Evropo, bi morali klime ugašat in biti v temi ponoči..
Odgovori
+4
4 0
Jožajoža
09. 08. 2026 11.51
Strahota.janšistični kmet iz cirkovc v teh dneh zaliva njivo ,seveda ni njegova,je naša ,od sklada, koruzo,ki je visoka samo 1 meter.kako je to možno ob tem strašnem pomanjkanju vode.to je ob glavni cesti slovenska Bistrica,ptuj.sem že klical 112,pa režimska policija ne odregira,ker je njihov
Odgovori
-1
4 5
periot22
09. 08. 2026 14.26
J
Odgovori
0 0
periot22
09. 08. 2026 14.26
Joža začni kmetovat!!!!!!!
Odgovori
-1
1 2
Jožajoža
09. 08. 2026 15.35
Sedaj je raj za kriminakce in mafijo,katera ima lovke v parlamentu.seda,ob takih katastrofah bi rabili vlado kot je bila golobova.ta je ljudem dajala in pomagala,ta diktatorja oa jemlje in škoduje ljudem in državi
Odgovori
+0
1 1
ArkaMast
09. 08. 2026 11.44
Se bom pa s krosko gonu po host in gmajni in še malo onesnaževal dodatno.
Odgovori
+0
3 3
Fluxx
09. 08. 2026 09.45
Grimsujemo.
Odgovori
+0
8 8
EU Dig. Cenzura
09. 08. 2026 11.37
Kaj imajo politiki s tem. edino kar dobijo placano da so tiho kar se dogaja v resnici. ti si res Blesav, nimam drugih besed
Odgovori
+4
6 2
Jožajoža
09. 08. 2026 11.55
Ja,kdo je oa jriv,kot politik.a te politik 2020-2022 ni zaprl v kleti in ti odvzel vse ustavne pravice.tako je danes.
Odgovori
-4
2 6
Potouceni kramoh
09. 08. 2026 09.40
Polja so prah in trda ko kamen.Hrane ne bo.Ampak to kavč komentatorjev ne moti.
Odgovori
+15
16 1
bandit1
09. 08. 2026 11.18
V Lidlu, Hoferju, Šparu , Mercatoriju raste zelenjava in banane, vsaj za njih, pa krave dajejo mleko za policami so parkirane, da jih ne vidite.
Odgovori
+7
8 1
Jožajoža
09. 08. 2026 12.03
Ne,v hoferju lidlu Šparovec prodajajo zelenjavo,katero pridelajo kmetje z raconalnim kmetovanjem,imajo mali stroškov ,en traktor za par sto hektarjev ,živijo od dela.slivensku kmet oa źivi od subvencij,nepovratnih sredstev ,"obdeluje' 10 hektarjev z mehanizacijo vredno pat milionov evrov,ki smo imeli jo kupili davkoplačevalci
Odgovori
-3
3 6
Fletna
09. 08. 2026 09.40
samo daljse obdobje visokih temperatur in brez padavin se stopnjujejo susne razmere in na drevesih se vidijo posuseni listje kje so padavine in ne bo ze rek brez padavin
Odgovori
+6
7 1
setisfekšn
09. 08. 2026 09.21
Ma kakšna suša!samo jamranje!nikoli ni nic prav!to je narava in poletje!
Odgovori
-16
2 18
EU Dig. Cenzura
09. 08. 2026 11.38
NE to je umetno vreme!!!
Odgovori
-1
1 2
ptuj.si
09. 08. 2026 08.55
Kje se lahko kaj dogovorim z NPM, da nas njeni šoferji peljejo v Dalmacijo pa čez 10 dni nazaj?
Odgovori
+12
17 5
proofreader
09. 08. 2026 09.06
V Ruski dači se zmeniš, tretja vrata levo.
Odgovori
+7
11 4
Jožajoža
09. 08. 2026 12.05
Klošarjev ne vozijo.dovolj je,da živite na naš račun.
Odgovori
+0
3 3
Diego14
09. 08. 2026 08.46
Kje se skriva naš Robi...
Odgovori
+3
12 9
ptuj.si
09. 08. 2026 08.55
Uživa na dopustu, kot celotni prejšnji mandat.
Odgovori
+15
20 5
proofreader
09. 08. 2026 09.05
Po 400 dneh je šel na počitnice.
Odgovori
+0
5 5
setisfekšn
09. 08. 2026 09.22
Prej si pljuval po njemu zdej ga pa pogrešaš
Odgovori
-2
4 6
bibaleze
Portal
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897