Vročina se vrača, večjih padavin ni na vidiku

Po prehodu hladne fronte v noči s petka na soboto, ki je predvsem severnim in osrednjim delom države prinesla nekaj blagodejnih padavin, je bila sobota večinoma vsaj v kontekstu letošnjega poletja bolj prijetna.
Temperature so se večinoma gibale pri okoli 30 stopinjah Celzija ali malo pod to mejo. Izjema je bila Primorska, kjer so ob šibki burji dosegle tudi 35 stopinj, tako da se tam dolgotrajni vročinski val ni prekinil.
Danes bo po napovedih pretežno jasno. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj, na Primorskem bo še naprej do 35 stopinj Celzija.
Tudi v ponedeljek in torek bo sprva precej jasno, čez dan pa naj bi se razvijala kopasta oblačnost. Predvsem na severu bi lahko nastalo nekaj ploh in neviht.
Padavin ni na vidiku
Ob tem bo spet nekoliko bolj vroče in po trenutnih ocenah Agencije RS za okolje (Arso) se bo vsaj do konca tedna živo srebro gibalo med 30 in 35 stopinjami, kakšno stopinjo več bo lahko na Goriškem in v Vipavski dolini.
Nad velikim delom Evrope bo namreč spet vztrajalo obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad našimi kraji pa se bo zadrževal zelo topel zrak. Večjih padavin za zdaj ni v napovedi.
Težave zaradi pomanjkanja dežja, nizkega vodostaja rek in velike oz. zelo velike požarne ogroženosti se bodo tako nadaljevale in po vsej verjetnosti še stopnjevale. Podobno oz. celo še huje je v večjem delu Evrope, kjer je letošnje poletje zaradi suše in nepopustljive vročine ponekod že dobilo zgodovinske razsežnosti.
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