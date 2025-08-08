Slovenija
Vročina se vrača, kakšna pa bo jesen?
Po enomesečnem premoru in ko smo mislili, da se je poletje letos že poslovilo, se k nam vrača vročina. Na petkovo popoldne so ponekod že izmerili 30 ali več stopinj, še bolj vroče pa bo ta konec tedna. Najbolj se bo ogrelo na Goriškem, in sicer vse do 39 stopinj Celzija. To pa je blizu avgustovskim temperaturnim rekordom. Vročina se bo nadaljevala tudi v prihodnjem tednu, lahko bo vztrajala 10 do 14 dni. Kakšne pa so napovedi za jesen?
